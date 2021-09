La patronal de Stellantis prevé un tijeretazo del 25% en las ventas de coches por la crisis de los microchips

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) pone cifras al parón del sector por la crisis de los microchips. La patronal de la automoción ha decidido revisar a la baja sus previsiones de ventas de coches nuevos para este año hasta situarla un 25% por debajo de sus niveles de 2019.

Leer más: Feijóo sitúa a Estrella Galicia y Stellantis entre los proyectos clave de Galicia para los fondos europeos

El presidente de Anfac, José Vicente de los Mozos, ha avanzado durante un encuentro con la prensa en el marco del Automobile de Barcelona que las ventas caerán hasta las 900.000 unidades, en lugar de las 925.000 inicialmente previstas, ante las dificultades de aprovisionamiento de semiconductores.

La dependencia asiática y la escalada de la luz

«Todos los componentes están en el sudeste asiático y Estados Unidos», ha alertado el presidente de Anfac, que ha revelado que el motor supone entre el 10% y el 15% del consumo total de microchips del mundo, una cuestión que, sin embargo, no ha impedido que la fabricación de vehículos se haya hundido un 25,3% entre enero y agosto en relación con el mismo periodo del año anterior al Covid-19.

«La cadena de valor del automóvil ya no está solo en fabricar piezas de aluminio, sino en las fábricas de baterías, software… Esta es la nueva cadena de valor. No hay que ser tan inocentes y saber que los centros de decisión están en Alemania y Francia, y si España no es un país atractivo tendremos un problema de viabilidad en el futuro», ha indicado, antes de expresar su preocupación por la escalada de la luz.

«Si el precio de la energía sube, va en contra de nuestra competitividad. Hoy en día preocupa más el impacto sobre la producción que la venta de vehículos eléctricos», ha advertido, antes de recalcar que el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) «no lo va a solucionar todo, tendremos que ver la letra pequeña. En Renault no estamos esperando a conocerlo para tomar decisiones», ha apuntado.