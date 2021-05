La plantilla de Cándido Hermida teme más despidos

Vuelven a sonar los tambores de guerra en Ferrol. La plantilla de Cándido Hermida, histórico proveedor de Inditex que sufrió 23 despidos el pasado mes de abril, sospecha que se pueda repetir lo ocurrido próximamente, tras una reunión con la directiva de la empresa en la cual anunciaron «reajustes» y que seguirán «tomando medidas».

Los empleados aseguran que no se trata de un miedo infundado ya que «es lo mismo que pasó la otra vez, anunciaron los despidos sin mesa de negociación ni comunicación ninguna. En la reunión no nos especificaron qué medidas son las que van a tomar e incluso dijeron que no habrá despidos, pero las noticias que nos llegan de comentarios de los encargados dicen lo contrario. Están actuando exactamente igual que cuando ocurrieron los 23 ceses».

Otro trabajador de la empresa, afectado por los despidos ocurridos en abril, ha trasladado a este medio el mismo temor por los mismos motivos, y añade que otra medida que es «muy posible» que tome la directiva es aumentar las subcontrataciones. «Hay carga de trabajo pero nos echan a todos porque hay mucha subcontrata. Otro de los ajustes, además de más despidos, puede ser que aumenten la cantidad de empleados de ETT«, asegura.

Los despidos de abril

Cándido Hermida despidió a 23 empleados en abril, algunos con más de dos décadas de antigüedad en la empresa. Los afectados aseguraron que se trataba de un «castigo» por haber trasladado críticas a la dirección y no por «causas económicas», como argumentaba la empresa. Los obreros cesados trasladaron sus críticas a sus superiores por un asunto relativo al precio pagado por las horas extra, así como su rechazo a un ERTE planteado en junio de 2020. Todos han sido despedidos sin previo aviso ni lugar a negociación.