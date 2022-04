La última de Enrique Tellado: el ex de EVO desembarca en una startup coruñesa

Enrique Tellado se multiplica en Galicia tras su salida de EVO Banco en enero del año pasado. El directivo gallego figura ya en un total de tres consejos de administración de empresas distintas, de las cuales dos se encuentran radicadas en Galicia.

Y es que, además de la catalana Holaluz, que cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y en cuya cúpula recaló a comienzos de 2020, Tellado ha sellado recientemente su entrada en los consejos de Dilemma Solutions e Ibersys Seguridad y Salud.

De la medicina a la prevención de riesgos laborales

La primera tiene su sede en A Coruña y aplica la inteligencia artificial para mejorar la gestión de datos y la obtención de informes clínicos, para sugerir diagnósticos y tratamientos personalizados para sus usuarios en base a la evidencia científica actualizada.

La compañía fue cofundada por Lorenzo José Montserrat y Pablo Iglesias Veiga (exconsejero delegado y ex chief information officer de Health in Code) en colaboración con el cardiólogo del El grupo de diagnóstico Health in Code desembarca en el centro de negocios de MarinedaComplexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, Carlos Peña.

Tellado complementa su actividad en esta empresa con su puesto de vocal en el consejo de administración de la lucense Ibersys Seguridad y Salud. Se trata de una empresa especializada en prevención de riesgos laborales que fue creada en el año 2016 tras la integración de Norprevención, Prevemont, Normansys, Norserfor y Prenor Sistema. La compañía cerró el ejercicio 2020 (último dato disponible) con una facturación de 25,96 millones de euros, según se desprende de su memoria anual.

EVO Banco capta 100 clientes al día tras la salida de Tellado

De esta forma, Enrique Tellado, que llegó a ser director general financiero de Novagalicia Banco, encuentra su particular refugio en Galicia con Ibersys y Dilemma Solutions tras enderezar el rumbo de EVO Banco y dejarlo como la marca del grupo Bankinter que más crece.

Y es que EVO Banco aportó 24 millones de euros al margen bruto de Bankinter en 2021. Este se elevó de 1.709 a 1.855 millones de euros en 2021, un repunte del 8,56%, que se queda corto frente al ascenso del14,2% que protagonizó la antigua marca de Novagalicia, que, además, ha pisado el acelerador en este arranque de año tanto en materia de captación de clientes como de concesión de hipotecas.

En concreto, EVO Banco cerró el primer trimestre con 687.000 clientes. Son más 9.000 más respecto al cierre del año pasado, lo que se traduce en la captación de 100 nuevos clientes cada día, con el foco en el público más joven. Además, según aseguraba Bankinter en su presentación de resultados, la «cartera de inversión crediticia» de EVO Banco «se sitúa al 31 de marzo de este año en 2.011 millones de euros, un 47% más que al cierre del mismo periodo de 2021».