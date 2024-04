La Xunta, dispuesta a «cofinanciar» la planta de Altri en Palas de Rei

El presidente de la Xunta está dispuesta a destinar fondos de las arcas públicas gallegas a la factoría de Altri en Palas de Rei. Así lo manifestó Alfonso Rueda en el Parlamento a raíz de una pregunta del portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, durante la sesión de control, dejando claro que, si la planta supera todos los trámites ambientales, el Ejecutivo gallego respaldará su puesta en marcha. «Para los proyectos que cumplan medio ambientalmente, que creen futuro industrial y puestos de trabajo, la Xunta de Galicia va a estar ahí comprometida, no le quede ninguna duda», aseveró el dirigente gallego.

Rueda vuelve a mostrarse rotundo en su apoyó a la pastera lusa tras la alarma generada por la salida a exposición pública del proyecto, que tiene en contra al BNG y a multitud de colectivos ambientalistas, así como entidades sociales y profesionales, que han presentado una oleada de alegaciones contra el diseño de la factoría de fibras textiles. El impacto en el Ulla y en la ría de Arousa, así como el elevado consumo de agua, son los aspectos que más preocupan.

El presidente de la Xunta ha reiterado que estará de parte de los proyectos que cumplen con el medio ambiente y crean futuro industrial, por lo que, de cumplirse estas condiciones, el Gobierno gallego tiende la mano para cofinanciar a Altri.

Besteiro exige transparencia

Previamente, el portavoz parlamentario del PSdeG le había exigido «claridad, información y transparencia» respecto a la planta de Palas de Rei, solicitando que clarifique la financiación de una iniciativa industrial que la propia Xunta declaró como estratégica. Rueda se preguntó si esa intervención del líder socialista era una manera de preparar «la negativa» del Gobierno a otorgar fondos europeos a la pastera lusa. Altri lleva tiempo aplazando la decisión final sobre la inversión, pues no tiene garantizadas las ayudas y, sin conseguir alrededor de un 20% o 25% de la financiación, no está dispuesta a levantar la fábrica.

«¿Me está diciendo usted que el problema ahora es qué va a aportar la Comunidad autónoma para este y el resto de proyectos?», le ha preguntado Rueda, que ha señalado que la Xunta estará atenta al reparto de estos fondos y ha subrayado que la Xunta «estará comprometida» con todos los proyectos que «cumplan» y generen empleo.

Besteiro reprochó a Rueda las «variaciones» del proyecto anunciado, que «inicialmente iba a generar 4.000 o 2.500 empleos» y después de ser abierto a información pública se quedó en «menos de 500» para una gran celulosa. De este modo, ha emplazado a explicar si la Xunta iba a garantizar financiación pública, el impacto medioambiental que va a provocar y las modificaciones del mapa forestal de Galicia.

Enredo con los fondos europeos

Rueda le ha replicado asegurando que muchos de los fondos asignados a Galicia aún están sin transferir por parte del Gobierno. «Usted me dice que tenemos 1.500 millones de euros asignados de Next Generation, de los cuales más de 300 están sin transferir, y me están diciendo que también tengo que tener ejecutados los que no me han transferido… Así es imposible«, ha dicho para afearle la «falta de seriedad» de las cifras aportadas. Frente a ello, ha sostenido que datos del propio Ministerio de Hacienda señalan que Galicia «está a la cabeza» de ejecución de los fondos europeos.