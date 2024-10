La Xunta prevé solo cinco parques de eólica marina en Galicia, pese a que hay 20 proyectados

No es un secreto que los 20 proyectos de eólica marina planteados frente a la costa gallega no se instalarán en su totalidad ni con la capacidad que han planteado sus promotores en las muestras de interés remitidas al Ministerio para la Transición Ecológica. Varios de estos desarrollos comparten espacio en la planificación realizada por el Gobierno y las empresas ya han advertido que la potencia inicial no será la misma que la que plasmaron sobre el papel. En el parque Nordés, por ejemplo, Bluefloat y Sener –que ahora tienen también como socio a Eni— plantearon la instalación de 1.200 megavatios, pero inicialmente tendrá solamente 525, y tendría que ser en un desarrollo posterior cuando duplicase la potencia instalada.

La Xunta ha hecho una estimación sobre el número de parques y la potencia que podrá instalarse en la comunidad, al menos, en un primer momento, teniendo como horizonte el año 2030, fecha en la que el Ejecutivo central se marcó como objetivo los 3 GW de capacidad en esta tecnología. El director xeral de Planificación Enerxética, Pablo Fernández Vila, cree que como mucho serán cinco las instalaciones, una por cada zona delimitada en aguas gallegas, a pesar de que hay 20 proyectos presentados.

«Lo que se está diciendo es que, un poco a semejanza de lo que estamos viviendo en Portugal, como mucho se desarrollarán en un primer momento en las subastas un parque por cada una de las zonas y limitado a 500 MW», explicó Fernández Vila en una entrevista con Europa Press, aludiendo a la planificación de los POEM sobre las zonas de alto potencial para la instalación de aerogeneradores marinos.

De ser así, Galicia podría alcanzar en la primera oleada de la eólica marina los 2,5 GW de potencia, cubriendo prácticamente la totalidad de los 3GW previstos por el Gobierno central para 2030.

Los planes del Gobierno

Pero esto es solo una teoría, ya que los planes del Gobierno todavía se desconocen. Fernández Vila dice que «es un misterio si realmente se van a convocar órdenes ministeriales para todas las zonas», o si «se va a empezar por unas determinadas» y dejar dos de ellas –en concreto Nor 1 y Nor 2– para «un momento posterior», porque «puedan tener mayores implicaciones ambientales». «Todo eso lo desconocemos. Esa es la realidad», señala.

También apunta con vaguedad que el Ministerio podría priorizar territorios como Canarias en base a algunos comentarios realizados por Teresa Ribera, pero lo cierto es que en San Caetano no disponen de información al respecto. «No hay una interlocución fluida con las comunidades autónomas de cuáles son los siguientes pasos», lamentó el alto cargo de la Xunta.

Cuatro años para una instalación

Otro factor de incertidumbre son los plazos. Si realmente hay intención de contar con 3 GW instalados en 2030, a juicio de Fernández Vila ya se va tarde. «Sinceramente, a mí por plazos lo veo complicado. Vamos con un retraso de dos años. Creo que los objetivos de 2030 que marca el plan son irrealizables a día de hoy«, advierte el director xeral, si bien entiende que hay que enviar «mensajes al sector y a la industria». Por su parte, ve «más factible» el plazo de 2031 o 2032, eso sí, «haciendo las cosas bien desde ya».

Los cálculos del Ministerio indican que, tras la primera subasta, se tardará entre tres y cuatro años en colocar los primeros molinos en el mar. «Desde el momento en que se resuelva una subasta para eólica marina, se estima que serán necesarios entre 42 y 60 meses para que instalen los primeros aerogeneradores«, dijeron a Europa Press. En la actualidad, indica, «hay unas 50 solicitudes de determinación de alcance de proyectos de eólica marina en toda España, pero hay proyectos que se solapan, porque están previstos en el mismo emplazamiento». También los hay que estaban previstos en emplazamientos que se han quedado fuera de las zonas de alto potencial de la eólica marina y que, «por lo tanto, son inviables».

Iberdrola, Cobra, Ferrovial…

Los promotores de eólica marina en Galicia, una de las comunidades con más potencial para esta tecnología, incluyen a empresas como Iberdrola, Repsol, Cobra, Capital Energy, Abey Energy o Ferrovial. Entre todos han planteado la instalación de unos 13 GW, aunque, como se ha comentado, no se construirán todos ni al máximo de su capacidad.

Fernández Vila dice directamente que estos proyectos que no son «realistas» y que, si bien sirven para que los promotores avancen trabajo al obtener información ambiental sobre lo que tendrán que presentar cuando haya pujas, también responden a un posicionamiento de las empresas en el mercado. Por eso, la Xunta ha decidido no informar sobre la documentación que le da traslado el Ministerio. «No vamos a ser partícipes mientras no haya subastas y certidumbre», incide el responsables de Planificacion Enerxética.