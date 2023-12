Así son las ‘pequeñas’ compras de Amancio Ortega: dos hoteles ‘boutique’ en Mallorca por 35 millones

El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, a través de su brazo inversor Pontegadea, continúa de compras inmobiliarias con la adquisición de sus dos primeros hoteles boutique en el centro de Palma de Mallorca a un grupo sueco por 35 millones de euros. Una cantidad discreta dentro de los parámetros de inversión que acostumbra a manejar el holding del hombre más rico de España.

En concreto, la adquisición, según adelantó el Diario de Mallorca, se hizo pública el pasado mes de julio, cuando Genova Property Group anunció la desinversión de los hoteles Concepció by Nobis, ubicado en la calle Concepción, y el Nobis Palma, en la antigua Can Oliver, en la calle Caputxines, si bien no desveló la identidad del comprador.

No es la primera vez que el fundador de Inditex compra inmuebles hoteleros, ya que también es propietario, entre otros, de uno situado en Cádiz (Playaballena) y otro en Nueva York (Iberostar).

Compra logística

Al margen del sector holetero, Ortega anunció recientemente la compra de un almacén logístico en Miami por un importe de 113 millones de dólares (102,97 millones de euros).

De esta forma, Pontegadea continúa con sus inversiones inmobiliarias tras ingresar este año un total de 2.217 millones de euros en concepto de dividendos de Inditex, por encima de los 1.718 millones que percibió por este concepto el año pasado.

El fundador de Inditex invierte parte de los dividendos que recibe de Inditex en el sector inmobiliario.

Un 50% más rico

Ortega posee la mayor inmobiliaria española, centrada en la compra y gestión de grandes edificios, con una cartera de activos inmobiliarios integrada fundamentalmente por edificios de oficinas, no residenciales, situados en el centro de grandes ciudades en España, Reino Unido, Estados Unidos y Asia.

El fundador de Inditex mantiene su liderazgo en el ranking de Forbes, tras aumentar un 53% su riqueza en comparación con 2022, y suma un patrimonio de 81.800 millones de euros, equivalente a más del doble que el sumatorio del resto de fortunas que componen el ‘top 10’.