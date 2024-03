Las empresas celebran el Atlas Gallego de la Empresa Comprometida: “Además de la productividad, se mira la sostenibilidad”

El mundo empresarial celebra la nueva entrega del Atlas Gallego de la Empresa Comprometida. Representantes de algunas de las compañías más representativas del ecosistema gallego se han dado cita este miércoles en el hotel Oca Puerta del Camino de Santiago de Compostela para asistir a la cuarta edición del proyecto impulsado por Economía Digital Galicia.

Allí han destacado la importancia de esta iniciativa a la hora de hacer de termómetro al evaluar año a año cómo evoluciona la apuesta de las empresas de la comunidad en materias como medio ambiente, transparencia, buen gobierno o compromiso con su entorno. «Las empresas tienen que cambiar su forma de pensar. El paradigma ha cambiado. Que tengamos una herramienta como el Atlas, creado, además, a la medida de nuestro entorno, nos ayuda a posicionarnos a las empresas», ha destacado Justo Sierra, CEO de Urovesa y presidente de la Asociación de Industrias del Metal de Galicia (Asime).

El empresario ha subrayado que «la visión cortoplacista» ha llevado a que «muchas empresas fuesen proyectos agotados». En este punto emerge la figura de la sostenibilidad en todas sus vertientes como mecanismo para «no se agoten los proyectos». «Como se decía en la presentación, las empresas, además de la productividad, miran a la sostenibilidad. Es un valor muy amplio y de largo plazo al que están yendo las empresas», ha recalcado Justo Sierra, que considera que el hecho de que el Atlas Gallego de la Empresa Comprometida cumpla su cuarto año es «muy significativo». «Un dato empírico en un momento muy puntual puede ser no relevante», subraya el máximo ejecutivo de Urovesa, que ve esta manera, una forma para analizar tendencias en el comportamiento de las empresas de la comunidad a lo largo del tiempo.

El Atlas Gallego de la Empresa Comprometida como «benchmark»

Esta visión es compartida por Alfredo Ramos. El director de R y del Grupo MásMóvil en Galicia asegura que el estudio es un «benchmark» relevante para la compañía a la hora de calibrar sus avances en materias como «transparencia, buen gobierno e impacto en el entorno local».

Alfredo Ramos, director de R y el Grupo MásMóvil en Galicia

«Estamos presentes desde el principio del estudio», ha destacado Ramos, primer ejecutivo de una empresa como R que reafirma su compromiso con el entorno con sus medidas para reducir la brecha digital. Para ello, la firma actúa en tres sentidos. Por un lado, R busca aplacar la brecha geográfica a través de su cobertura a 1,7 millones de hogares mediante fibra y con servicio 5G allí donde no llega con cable. Por otro lado, la brecha de edad a través de campañas en las que colabora con instituciones como Cruz Roja y, por último, la empresa también actúa sobre la brecha económica al convertir subvenciones temporales en condiciones económicas permanentes para sus clientes.

Por su parte, Berta Caro, directora de asuntos globales e impacto de la empresa de software comercial e identidad digital Tecalis considera que la iniciativa de Economía Digital Galicia «es fabulosa y muy necesaria». «Estoy gratamente sorprendida con los resultados y con la evolución y el compromiso en todos los sentidos, pero, sobre todo en la parte de las personas», ha apuntado.

«Estamos siempre esperando el compromiso en otras áreas y me he quedado muy sorprendida de cómo estamos siendo tractores en el tejido empresarial gallego, ya no solo en el compromiso hacia fuera, sino también en el compromiso hacia dentro», ha resaltado Caro.

«Aprobado» para las empresas gallegas, pero con margen de mejora

En esta línea, el presidente ejecutivo de Sogama, Javier Domínguez Lino, considera que, una vez repasada la cuarta edición del Atlas Gallego de la Empresa Comprometida, las 80 compañías participantes logran un «aprobado». Con todo, Domínguez Lino reitera que es «una calificación mejorable».

«Nosotros también hemos estado dentro de esas ochenta empresas y creo que hemos mejorado del año pasado a este y tenemos que seguir por ese camino», ha precisado. El ejecutivo de la empresa pública ha reivindicado su participación en el Atlas «desde el inicio» y precisa que «esto nos tiene que dar una visión a las empresas y cada año ir mejorando en esas ratios en los que estamos más bajos».

Por último, el director de relaciones institucionales de Cobre San Rafael, Pablo Núñez, valora de manera «positiva» la iniciativa de Economía Digital Galicia. A su juicio, es «necesario abordar determinadas cuestiones que están recogidas en el Atlas y que son importantes», pero que, desgraciadamente, no acaparan los titulares en el día a día.

Pablo Núñez, director de relaciones institucionales de Cobre San Rafael

El directivo de la empresa que promueve la reapertura de la mina de Touro reivindica, además, la apuesta de la compañía por la sostenibilidad y por generar beneficio en la economía gallega a través de sus actividades. «Es algo sobre lo que hay incidir. Hemos intentado buscar proveedores locales siempre que podemos», destaca Núñez, que cifra en un 80% la proporción de proveedores gallegos que emplearía en un proyecto con el que busca producir cobre en Galicia. «Es una materia prima para la transición ecológica y el desarrollo económico e industrial de toda Galicia, España y Europa», destaca.