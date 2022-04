Las herederas de José Luis Cuerda venden su bodega de O Ribeiro a Matarromera

Matarromera suma y sigue en Galicia. La firma vallisoletana se hace fuerte en la comunidad gallega con la compra de las dos sociedades a través de las cuales las hijas del histórico cineasta José Luis Cuerda controlaban la ourensana Bodega San Clodio.

En concreto, el grupo bodeguero ha tomado el control de Produccións A Modiño y Viñas de Cuerda SRL, dos firmas que se encontraban bajo el mando de Irene y Elena Cuerda, las hijas del cineasta que dirigió películas como Amanece que no es poco, El bosque animado o La Lengua de las mariposas.

La primera controlaba Bodega San Clodio desde que esta fuese refundada por José Luis Cuerda en el año 2002. Se trata de una bodega que hunde sus raíces en el siglo XVI y que cuenta con diez hectáreas de terreno que se sitúa en el Valle del Avia, en pleno corazón de O Ribeiro. Su nombre rinde tributo al monasterio de Leiro (operado en la actualidad por Hotusa) y a las laderas de este valle de las que extrae uvas de variedad blanca (como la treixadura, torrontés, godello o albariño), así como las tintas caíño longo, caíño bravo o caíño tinto.

El idilio de José Luis Cuerda por Galicia

Bodega San Clodio fue el gran proyecto que José Luis Cuerda puso en marcha en Galicia desde su idilio tras el rodaje de la película Los otros, dirigida por Alejandro Amenábar y producida por el cineasta albaceteño.

«Un día me llamó Pachi Vázquez, que fue conselleiro de la Xunta de Galicia y alcalde de O Carballiño, y me dijo que había oído hablar en el bar de que se vendía una finca en el Ribeiro que estaba muy bien. Fuimos a verla y me encantó el entorno. La finca se llama Cerrada da Porta, está en Cubilledo, dentro del concello de Leiro, y es un caserón del siglo XVI fabuloso. Yo no hubiese pensado en la vida en dedicarme a esto. Tengo úlcera de duodeno, y aunque gracias a ello me libré de la mili, también me ha impedido beber alcohol. Me gusta el vino bueno, pero los alcoholes duros no», apuntaba en una entrevista con el portal Bodeboca.

Leer más: Ofensiva de los grandes bodegueros españoles por los vinos de Ribeiro

José Luis Cuerda fue nombrado a finales del año pasado Hijo Adoptivo de Ourense, en donde cuenta con una insignia que reza: «Por haber hecho de Ourense un privilegiado plató de cine con los largometrajes La lengua de las mariposas (1999) y Los girasoles ciegos (2008), y el cortometraje Primer amor (2000)». Y es que Cuerda puso a Ourense en el centro de su actividad profesional tanto en la gran pantalla como con su bodega y, además, también contaba con vivienda en propiedad en la localidad de Paradela de Moldes (Boborás) tras haberla sometido a un proceso de reparación.

Triple apuesta de Matarromera por O Ribeiro

Mediante la compra de la antigua bodega de José Luis Cuerda, Matarromera refuerza su actividad en Galicia tres años después de sellar su última gran adquisición. Y es que el grupo que capitanea Carlos Moro anunció en 2019 que arrancaría su nuevo proyecto, Casar de Vide, tras sellar la compra de una bodega en el concello de Castrelo de Miño.

Esta, al igual que San Clodio, se encuentra en el corazón de la Denominación de Origen Ribeiro y aprovecha las uvas de unos viñedos que se asientan sobre unos terrenos de 2.200 metros cuadrados.

De esta forma, Matarromera cuenta con tres grandes proyectos en la Denominación de Origen Ribeiro, toda vez que estos dos se suman al acuerdo de colaboración que arrancó hace más de cinco años con viticultores de la zona para elaborar Finca San Cibrao, uno de los vinos de la Selección Personal Carlos Moro.