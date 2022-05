Lleno casi total en la hostelería gallega con el puente de las Letras Galegas

Un respiro para la hostelería gallega tras más de dos años de turbulencias por la crisis del Covid-19. Los hoteles de la comunidad registrarán una ocupación de «entre el 80% y el 90%» en estas jornadas como consecuencia del Puente de las Letras Galegas, según los cálculos del presidente de la Federación de Hostelería de Galicia y presidente de la provincial de Lugo, Cheché Real.

La afluencia de turistas fluctuará «en función de las zonas», ha aclarado Cheché Real, que ha recordado que en el puente del 2 de mayo, festivo en Madrid, también la ocupación se fijaba «cerca del 90%», Y aunque este puente «es solo en Galicia» esta presencia de visitantes no se va a ver reducida aunque los movimientos y la circulación se ciña solo a aquellos gallegos que no trabajan este festivo.

A vueltas con la inflación

Pese a este buen dato, Cheché Real ha advertido que «hay que estar ojo avizor, a ver si la gente esta tirando de ahorros, de reservas, y así una vez que se acaben las reservas a ver que es lo que ocurre».

El presidente de la Federación de Hostelería de Galicia se refiere así a la alta inflación, ya que «la cesta de la compra subió», restando así poder adquisitivo a las familias. «Ya no digo la energía o los carburantes y esto, de momento, no se está notando en el sector pero nos extraña que no pueda tener incidencia», ha abundado.

Con todo, a la vista de cómo transcurre esta nueva normalidad, estima que el verano va a «ser bueno» para el sector de la hostelería en Galicia. Cheché Real ha incidido que la «nueva normalidad causa extrañeza». «Vamos a ver lo que acontece debido a la alta inflación a la que estamos siendo sometidos», ha concluido.