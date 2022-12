Los expertos bendicen el corredor del hidrógeno entre España, Francia y Portugal

Los expertos ven en el corredor del hidrógeno verde entre España, Francia y Portugal un avance de calado en la apuesta por las energías limpias. Así lo considera Pedro Muñoz Velasco, doctor en Ingeniería Térmica, profesor de Energías Renovables en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y miembro del grupo de investigación de esta universidad denominado (InES).

«Se han hecho cosas y aunque en este país han tenido más protagonismo otras fuentes energéticas, esta es una señal de que se empieza a creer en el hidrógeno», ha explicado Muñoz Velasco en declaraciones a la agencia EFE. El experto se posiciona así sobre este proyecto de una conducción submarina para su transporte entre Barcelona y Marsella, con un presupuesto de más de 2.500 millones de euros.



A juicio de Muñoz Velasco, para dar un avance «el reto, más que la energía en sí, son las infraestructuras que necesitamos para su almacenamiento y transporte» porque «no se pueden aprovechar las conducciones de gas natural, ya que su densidad es diferente y causa una mayor corrosión».

En parte por ese motivo, detalla, el hidrógeno no está más en el día a día, como una fuente energética más, aunque incluso hay modelos de coche que circulan con él. Sin embargo, Muñoz tiene claro que tampoco el objetivo es que el hidrógeno se convierta en la única fuente energética en el futuro, sino que «sea uno de los protagonistas del mix energético» en el que «se saque partido a sus ventajas» sobre todo «que se puede aprovechar por completo, se puede consumir todo lo que se almacena».

El potencial del hidrógeno verde

«Cuando ahora tenemos muchas horas de viento llega un momento que hay parar los molinos porque no se puede almacenar el excedente de producción y eso no pasa con el hidrógeno, que, además, no produce emisiones de CO2″, en el caso del denominado «verde» en el que «España tiene una posición muy interesante, porque se obtiene principalmente gracias a la energía solar».

Según el experto, la clave pasa por «reducir la dependencia actual de los combustibles fósiles, que es del 80 por ciento», pero incide en que «el sentido común» supone que las energías verdes no servirán a corto plazo para cubrir toda la demanda en el mundo.

«Hay que imaginar una operación salida, con millones de coches en las carreteras, y pensar en la infraestructura que haría falta para que todos fueran eléctricos o de hidrógeno», detalla Muñoz, que cree que los combustibles fósiles «van a seguir siendo parte del futuro energético de los países» aunque «si queremos reducir la dependencia de ellos o volvemos a la leña o hay que potenciar el hidrógeno«.

«Todos investigamos para avanzar» en la búsqueda de una energía limpia, barata e inagotable,»pero además de obtenerla en un laboratorio» como recientemente han asegurado científicos de Estados Unidos «hay que conseguir la tecnología para llevar su uso a las casas y no solo en Occidente, hay que pensar también en una parte muy grande del mundo en África o Asia, por ejemplo».

Es por ello que Muñoz Velasco asume que «pasarán décadas hasta que tengamos la tecnología para comercializar estos avances» y cree que «ni se va a acabar el petróleo por el hidrógeno, ni por la fusión nuclear».