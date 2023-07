Los reparos (y el aviso) de los auditores a los números de Sandra Ortega en Rosp Corunna

Una de las primeras decisiones de Sandra Ortega cuando tomó las riendas de Rosp Corunna fue auditar sus cuentas. Hoy, Deloitte se encarga de chequear los números del holding patrimonial de la primogénita de Amancio Ortega y no le gusta todo lo que ve. Al menos, en dos aspectos. Y es que Deloitte incorpora una salvedad en la auditoría de Rosp Corunna relacionada con la fusión de las filiales hoteleras en Estados Unidos y alerta, además, de la contingencia que supone la reclamación de 150 millones de la banca acreedoras por las garantías otorgadas a Room Mate.

El socio de Deloitte que firma la auditoría señala una salvedad relacionada con la participación del 100% que el grupo tenía en 2021 en el subgrupo de sociedades cuya sociedad dominante era The Hotelcrafters, Inc. Esta firma, domiciliada de EE UU, se encontraba registrada como inversión a largo plazo por un importe de 11 millones de euros.

Los hoteles en EE UU

“Dado que la información financiera auditada de dichas sociedades no había sido adaptada al marco normativo de información financiera aplicable al grupo”, dice el auditor, Sandra Ortega “decidió no consolidarlas en dicho ejercicio, de forma que no nos fue posible concluir acerca del impacto que la consolidación de dicho subgrupo habría tenido, en su caso, sobre las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2021”. Dicho subgrupo se ha fusionado en 2022 y se encuentra consolidado, “de forma que nuestra salvedad afecta, única y exclusivamente, a la información comparativa”, explican.

En un constante proceso de reorganización, los gestores de Rosp decidieron darle una vuelta a sus activos hoteleros en Estados Unidos el año pasado. Y así, fusionaron The Hotelcrafters y sus participadas con la sociedad Ferrado Hotels, L.L.C. “Su entrada en el perímetro de consolidación no ha tenido un impacto significativo en el patrimonio neto consolidado”, advierten en la memoria los gestores de Rosp. Hasta ese momento, The Hotelcrafters controlaba hasta cinco filiales: Hotelcrafters Palo Alto, Hotelcrafters Hollywood, Hotelcrafters LA, Hotelcrafters Lido y Hotelcrafters Laguna.

El lío de las ‘comfort letter’

La crisis con Room Mate y quien fue número dos de Sandra Ortega, José Leyte, conflicto que acabó en el juzgado, también tiene su derivada en el balance de la compañía y en los reparos, que no salvedades, que presenta Deloitte en su auditoría. En este caso, es un pasivo contingente sobre el que manifiesta claramente la incertidumbre que le rodea.

Deloitte señala que el grupo ha recibido “reclamaciones no judiciales de determinadas entidades financieras en las que solicitan que el mismo haga frente a unas garantías supuestamente facilitadas a sociedades vinculadas al mismo por importe de 150 millones de euros, aproximadamente”. Y este hecho así lo admite la propia Sandra Ortega en la memoria del grupo patrimonial. Se trata de las ‘comfort letter’, cartas de patrocinio, que sirvieron para garantizar líneas de financiación extra a Room Mate por parte de la banca acreedora, que ahora las reclama.

Sandra Ortega vuelve a indicar en la memoria que no ha otorgado ningún tipo de garantía de dichas deudas y, por tanto, no estima necesaria la provisión de dichas cantidades. Sin embargo, los auditores lo tienen claro: “Existe una incertidumbre sobre el resultado final de las cuestiones legales que pudieran plantearse respecto de este asunto, motivo por el cual se ha tratado la situación descrita como un pasivo contingente”.

Salida de recursos

Los chicos de Deloitte han considerado este “como uno de los aspectos más relevantes para nuestra auditoría, dado que la calificación de las reclamaciones recibidas como pasivos contingentes requiere la realización de juicios relevantes por parte de la administradora, particularmente sobre la probabilidad de que se produzca una salida futura de recursos”.

Deloitte dice, en este sentido, que ha obtenido “la confirmación de la totalidad de las entidades financieras con las que opera el grupo en relación con las posiciones mantenidas con el mismo”. Y también que “hemos obtenido la confirmación de la Central de Información de Riesgos del Banco de España a la que las entidades financieras informan sobre todos los préstamos, avales, créditos y garantías que personas físicas o jurídicas mantienen con las mismas”.