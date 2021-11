Los transportistas de As Pontes vuelven a la carretera para el traslado de 100.000 toneladas de carbón

Paradójicamente, la crisis energética ha supuesto una inyección de oxígeno temporal para en complejo de Endesa en As Pontes. La térmica ha vuelto a comprar carbón ante la previsión de que el operador del sistema, Red Eléctrica, solicite un rearranque este invierno. La planta está en posición de hacerlo, ya que su cierre definitivo aún no ha sido aprobado por parte del Gobierno. El traslado de las 100.000 toneladas de mineral, que se encuentran almacenadas en el puerto exterior de Ferrol y que serán transportadas hasta el parque de carbones de la compañía en As Pontes, al lado de la central, comenzará este martes.

El colectivo de transportistas indica que el movimiento de carbón movilizará a cerca de medio centenar de profesionales, previsiblemente, durante mes y medio. El presidente de la Asociación de Transportistas del Carbón de As Pontes, Cholo Bouza, indicó que los portes se realizarán en horario de mañana.

Vuelta a la carretera

El número de transportistas es debido a que «a día de hoy muchos camioneros no están al día en cuanto a documentación, ya que llevan mucho tiempo parados, mientras que otros que están trabajando se incorporarán unos días más tarde».

Bouza ha detallado que en estos momentos el colectivo «tiene un contrato en vigor donde pone muy claro que se respetará la cláusula del gasóleo, en caso de subida, más el IPC». «Sólo tenemos que aplicar lo que dice el contrato. Ojalá el resto del transporte nacional estuviera así», manifestó.

Mes y medio de trabajo

El presidente de la Asociación de Transportistas del Carbón de As Pontes ha recordado que en años anteriores este colectivo «llegaba a trasladar entre 18.000 y 25.000 toneladas de carbón al día».

Ahora, continúa, «se habla que pueden llegar al puerto de Ferrol unas 160.000 toneladas». De ellas, 100.000 toneladas ya están en la ciudad naval, a las que se sumarían otras 60.000 «en par de barcos que faltan».

Con esto, estiman que el medio centenar de camiones encargados del traslado a As Pontes tendrán «trabajo para un mes y medio, aproximadamente«.

Segundo buque de carbón

El segundo buque con carbón para la central atracó en el puerto exterior de Ferrol el pasado domingo. La mercancía que portaba el Bahri Trader, 80.000 toneladas de mineral, ha comenzado a ser descargada en la terminal que Endesa tiene en Caneliñas.

El primer carguero con carbón para abastecer la central de As Pontes llegó a finales de octubre con 20.000 toneladas en su interior.

Por lo tanto, Endesa dispone ahora de 140.000 toneladas de carbón para su combustión, puesto que, a las traídas por vía marítima en las últimas semanas, se suman las 40.000 que están almacenadas desde hace meses en el propio recinto de la central.