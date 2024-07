Mascato, gran proveedora de Mercadona, dispara ganancias un 30% tras incrementar ventas en el mercado español

Mascato, la pesquera viguesa en manos de la familia Lloves Vieira y una de las proveedoras de referencia de Mercadona, crece en el mercado español. La compañía, que abastece de merluza congelada al grupo de Juan Roig, cerró 2023 con una cifra de negocio de 227,9 millones de euros, un 0,1% por debajo de la facturación obtenida en 2022. Influyó en esto, según sus administradores, el proceso de desinversión en marcha en el mercado asiático. Sin embargo, sus ventas en España, que representan el 76% del total, pasaron de 151 a casi 164 millones de euros. El beneficio neto del grupo también se estiró un notable 30%, de 6,4 a 8,6 millones de euros.

El crecimiento de las ganancias de Mascato se produce después de la caída experimentada en 2022, debido fundamentalmente al aumento de los costes de producción. La pesquera gallega marcó su récord de ganancias en 2021, cuando alcanzó un resultado consolidado de 13,4 millones de euros. Un beneficio que cayó a la mitad en 2022, cuando finalizó con un positivo de 6,4 millones.

La solvencia de la pesquera

Según las cuentas recientemente remitidas al Registro Mercantil y consultadas por Economía Digital Galicia, Mascato finalizó 2023 con un resultado de explotación, el propio de la actividad de la compañía, que se incrementó de 9,4 a 12,3 millones de euros. El pasado año, el patrimonio neto de la sociedad pasó de 142 a 135 millones de euros. Al contrario de lo que le ocurre a otras grandes pesqueras, la de los Lloves apenas presenta deuda bancaria. Los créditos pendientes a largo plazo con entidades financieras sumaban a cierre de ejercicio 1,2 millones de euros, mientras que las deudas a corto sobrepasaban ligeramente los tres millones de euros.

En su informe de gestión, los administradores destacan la salud de la compañía y destacan que “frente a un activo total consolidado de 174 millones de euros, solamente existe un pasivo exigible de 38,4 millones de euros”. “Los principales ratios de solvencia se han mantenido en valores adecuados, manteniéndose con respecto a los ejercicio anterior, a pesar del esfuerzo inversor realizado”, apuntan.

Salida de Asia

Con sede en Vigo y planta procesadora y envasadora en Salvaterra, Mascato presenta una fuerte internacionalización. Además de contar con una flota propia de buques que pescan merluza, rape y gallo en el Gran Sol, posee numerosos activos en Namibia, donde opera a través del Grupo Merlus. También con flota propia, en esta localización suma cuatro plantas de producción y envasado. Otra de sus patas internacionales está en Chile, a través de Blue Shell. Aquí tiene una planta de cocción y procesamiento de mejillón.

Con presencia en Estados Unidos, donde comercializa los productos de la marca Next Wawe, Mascato también opera en Sudáfrica. Aunque en sus cuentas explica que está en pleno proceso de desinversión en Asia, también ha actuado de forma notable en el continente, con una sede en Vietnam con la que dirige las operaciones de panga y almeja en el Pacífico, así como otra de salmón y abadejo en China.

Mascato indica en su informe de gestión que el pasado ejercicio “la proporción de ventas realizadas fuera del mercado nacional se sitúa en un 24% frente al 30% del ejercicio anterior debido a la desinversión del negocio en el continente asiático”. Así, expone que durante el año pasado, y por este motivo, procedió a deteriorar el 100% del importe de sus participaciones en la sociedad asiática Hung Vuong Mascato Co. Ltd. A mayores también vendió el 70% de la sociedad Aguamar Ltd por parte de la sociedad Mascato Asia Ltd, una operación que, indican, no ha tenido impacto en el resultado consolidado de 2023.

Año de compras

Pero el pasado también fue año de adquisiciones. En concreto, Mascato adquirió el 50% de la sociedad Takopesca, mayorista de pescado fresco con sede en Vigo de la que ya poseía el otro 50%, haciéndose con la totalidad del capital. Según indica la compañía, el verano pasado la junta de accionistas de la firma llegó a un acuerdo por el que se efectuó una ampliación de capital de 1,1 millones de euros y una reducción por casi la misma cantidad para restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad con una segunda ampliación, en este caso de 60.000 euros. El importe total de la inversión para la pesquera fue de cerca de 880.000 euros.

En 2023, Mascato también amplió plantilla, de 1.951 a 2.209 empleados. La gran mayoría de ellos, más de 1.600, se encuentran en Namibia.