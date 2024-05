Michel Salgado, exjugador del Celta y el Real Madrid, nuevo socio del grupo de restauración Gadea

El exfubolista gallego Michel Salgado es el nuevo socio de Gadea Group, compañía propietaria de los No Mames Wey, Nigiri, Sushimore y Bar de Fuegos, que acaba de desembarcar en Dubai.

El ex de Real Madrid y Celta de Vigo será uno de los principales promotores de la enseña No Mames Wey a nivel nacional e internacional. Salgado se suma así a una compañía española que cuenta ya con presencia internacional, que cuenta con restaurantes en Estados Unidos, Argentina, Paraguay, Portugal y Dubai.

En el caso de Emiratos Árabes, Salgado, que posee desde hace dos años el equipo Fursan Hispania FC en Emiratos Árabes Unidos, jugó un papel importante en la apertura del primer No Mames Wey en Dubai.

El consejero delegado de Gadea Group, Roger Antelo, ha señalado que Salgado es un «socio estratégico» que la compañía ha «tenido la fortuna de sumar».

Por su parte, Salgado se ha mostrado «emocionado de formar parte de Gadea Group y contribuir al crecimiento de la compañía». «Gadea es una empresa comprometida con su gente y con prestigio internacional y estoy seguro de que juntos llegaremos muy lejos», ha indicado.

De esta forma, No Mames Wey abre cuenta con un ambicioso plan de expansión que le hará crecer rápidamente en Emiratos Árabes tras abrir una ‘dark kitchen’, que está ubicada en JLT que cubre las áreas de Dubai Marina, The Beach, Al Barsha, Jlt, Barsha Heights, Media City, Emirates Hills, Internet City, Al Sufouh, All Manara y The Greens.