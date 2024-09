De Marta Ortega a Josefina Domínguez… Así son las millonarias de la moda gallega

Más allá de la pesca, la siderurgia o la construcción, los grandes patrimonios de Galicia están inevitablemente unidos al mundo de la moda. De hecho, la cuota de millonarias de la comunidad está muy ligada al sector, desde Marta Ortega, la presidenta no ejecutiva de Inditex hasta la prácticamente desconocida Josefina Domínguez, una de las propietarias de Textil Lonia, la compañía que explota las marcas Carolina Herrera y Purificación García.

No es sencillo hacer un cálculo aproximado de la fortuna de las grandes empresarias gallegas de la moda. Lo que está claro es que todas ellas están ligadas a dos sagas empresariales de relumbrón: la de la familia en A Coruña y la de los Domínguez en Ourense, con sus distintas ramas familiares.

Atendiendo al volumen de su fortuna, la primera millonaria gallega de la moda es, de momento, Sandra Ortega, hija de Amancio Ortega y la fallecida Rosalía Mera. En este caso, más que empresaria del sector textil, su papel es únicamente inversor. El índice de Forbes de millonarios globales actualizado a tiempo real sitúa a la presidenta de Rosp Corunna en el puesto número 229 de grandes patrimonios mundiales, con una cartera estimada en 9.370 millones de euros.

Sandra Ortega

La mayoría de su fortuna deriva de su participación en Inditex, de un 5%, que en la actualidad, y en base a la capitalización bursátil de la compañía, estaría valorado en 7.261 millones de euros. Además, anualmente, Ortega Mera se nutre de los dividendos que le genera esa participación. Este ejercicio se embolsará por ese concepto 242 millones de euros.

Según sus últimas cuentas depositadas ante el Registro Mercantil, el pasado año, Rosp Corunna, su holding inversor, obtuvo un beneficio de 149,4 millones de euros, un 27% menos, aunque elevó su patrimonio un 11,3%, hasta los 1.403 millones de euros.

Además de Inditex y su participación de un 5% en Pharma Mar, las inversiones de Sandra Ortega se centran en el ladrillo, con hoteles y edificios de oficinas repartidos en Europa y Estados Unidos. Es ahí donde subyacen los mayores traspiés inversores de la heredera de Rosalía Mera. Su filial Ferrado Inmuebles volvió el pasado año a números rojos, al anotarse una pérdida neta de 43,3 millones de euros, en buena medida debido a los deterioros que se anotó, por valor de más de 50 millones de euros.

Marta Ortega

Desde hace algo más de dos años, la gran empresaria gallega de la moda es Marta Ortega, hija de Amancio Ortega y Flora Pérez Marcote y que adquirió el cargo de presidenta no ejecutiva de Inditex. Si bien sus riquezas no están en discusión, aún no figura en la lista Forbes de los más ricos a nivel global. La publicación le estimó hace unos años una fortuna que rondaría los 75 millones de euros, un cálculo que reconocía como “puramente indiciario”, procediendo la mayor parte de la venta de acciones de Inditex en 2001, cuando saltó a bolsa. Entonces aún menor de edad, antes de la OPV tenía una participación de un 0,99% en el capital de Inditex que luego quedó reducida a cero. Con algo más de seis millones de acciones en aquel momento, la benjamina de Ortega Gaona se habría podido llevar unos 90 millones de euros. Distintas publicaciones de la época estimaron que se había embolsado unos 15.000 millones de pesetas. Una cantidad que no

Como presidenta no ejecutiva de Inditex, Marta Ortega percibe anualmente un millón de euros: 900.000 por su cargo y 100.000 por su pertenencia al consejo de la textil. Además, también es consejera de distintas sociedades de la family office de Amancio Ortega: Pontegadea Inversiones, Pontegadea GB2020 y Partler Participaciones. La ejecutiva percibe también una remuneración por su pertenencia a la cúpula de las citadas sociedades. El consejo de administración de Pontegadea Inversiones, por ejemplo, integrado además de por Marta y Amancio Ortega, por Flora Pérez, José Arnau y Roberto Cibeira repartió en 2023 un total de 11 millones de euros.

Josefina Domínguez

La segunda gran textil de Galicia por ventas es Lonia, la compañía ourensana que explota las marcas Carolina Herrera y Purificación García. Josefina Domínguez es la flamante propietaria de un 25% del capital de la compañía, valorada en unos 600 millones de euros según la compañía catalana Puig, otro de sus socios.

Josefina Domínguez fundó Lonia junto a sus hermanos Jesús y Francisco Javier, a la vez, también hermanos de Adolfo Domínguez, el modisto ourensano que popularizó la arruga.

Licenciada en Económicas, la ejecutiva fue en su día responsable financiera en Adolfo Domínguez, en los noventa, y en Lonia seguiría relacionada con ese ámbito de negocio. Las cuentas depositadas ante el Registro Mercantil de Ver IV Proyectos, su holding inversor, dan una imagen del volumen de su discreta fortuna.

Con unos activos que se elevaron de los 81 a los 90 millones de euros y un patrimonio neto de 89,3 millones de euros, el beneficio de la sociedad se estiró más de un 170%, de los 4,7 a los 12,8 millones, siendo el resultado de explotación, el propio de la actividad de la compañía, de 12,7 millones. La cifra de negocios se quedó en 1,2 millones de euros pero, en su balance, la firma se anota unos ingresos financieros de 12,7 millones, frente a los 6,1 millones del año anterior.

Aunque Josefina también invierte en ladrillo con la inmobiliaria Habana 56 y en la editorial gallega Linteo, la mayor parte de su fortuna se sostiene sobre su participación en Lonia y en los dividendos que percibe anualmente y que, solo el año pasado, ascendieron a 12 millones de euros.

Adriana Domínguez

Adriana Domínguez, la presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez es otra de las empresarias gallegas de la moda que, con los años, ha acumulado una discreta fortuna (se estima no obstante que mucho menor que la de su tía Josefina o sus primas, las propietarias de Bimba y Lola). Solo en los últimos tres años ha sumado pagos por valor de 1,4 millones de euros.

Adriana fue nombrada presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez en plena pandemia, aunque llevaba ya años desempeñando puestos de responsabilidad, primero como directora general y luego como consejera delegada.

En 2021, según los registros de la compañía depositados ante la CNMV, Adriana, que concentraba los cargos de consejera delegada y presidenta, percibió un sueldo de 580.000 euros. No obstante, en mayo de 2022, la junta de accionistas dio luz verde al nombramiento como CEO de Antonio Puente, con lo que el sueldo de la ejecutiva menguó. En concreto, pasó a 434.000 euros en 2022 y a 381.000 euros en 2023.

Uxía y María Domínguez

Las dos patas de Bimba y Lola, la compañía gallega de lujo asequible, la conforman las hermanas María y Uxía Domínguez, hijas de Jesús Domínguez (Lonia). El capital del grupo, que suma unos activos consolidados de 186 millones de euros, se reparte al 50% en dos sociedades pilotadas por cada una de las hermanas: Tresemes 2017 y Querida Carmen. En 2022, la junta general de la compañía acordó la distribución de un dividendo a cuenta por valor de 14 millones de euros, un dato que evidencia el patrimonio que acumulan las empresarias.

Uxía es la presidenta de Bimba y Lola, que cerró el pasado ejercicio con unas ventas de más de 227 millones de euros y un beneficio de 6,1 millones. La vicepresidencia la ocupa María que, a su vez, lleva las riendas de Petra Mora, compañía de alimentación gourmet con base de operaciones en Zamora que echaron a andar junto con su padre allá por 2012. La compañía presenta unos activos de tres millones de euros.