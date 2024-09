Carlos Cuerpo, sobre Altri: “Con los fondos europeos no se puede financiar nada que dañe objetivos medioambientales”

El ministro de Economía desvela el punto de vista del Gobierno sobre los fondos para Altri. En una entrevista recogida en el anuario del Foro Económico de Galicia, cuyo editor es el periodista José Luis Gómez, Carlos Cuerpo deja en manos de Bruselas la toma de la decisión final sobre esta concesión de ayudas públicas a la pastera portuguesa.

«Altri, igual que en los demás proyectos, la asignación de ayudas siempre está condicionada a la evaluación final del cumplimiento de las condiciones que exige la Comisión Europea», ha defendido Carlos Cuerpo. «De especial relevancia es el principio de no hacer perjuicio significativo a los objetivos medioambientales (Do No Significant Harm), según el cual con los fondos del Plan de Recuperación no se puede financiar nada que dañe objetivos medioambientales o sociales», ha añadido.

Altri se encuentra a la espera de atar financiación que cubra alrededor del 25% de su inversión en Palas de Rei para activar su inversión. Entre las principales incógnitas a despejar se encuentra la de cómo se articularán estas ayudas, toda vez que el Gobierno ha cerrado la puerta a la creación de un Perte específico.

Los Pertes en Galicia

Sobre este punto, Carlos Cuerpo ha puesto en valor las inyecciones canalizadas en la economía gallega a través de los diferentes Pertes que han sido puestos en marcha en estos últimos años. «A través de actuaciones de ejecución directa de la Administración General del Estado, en Galicia se están ejecutando más de 30.000 proyectos con casi 2.000 millones de euros de ayudas. Estos fondos permitirán a Galicia abordar actuaciones largamente demandadas. Por ejemplo, en el ámbito de las infraestructuras estamos invirtiendo más de 715 millones de euros en la ejecución de proyectos como el desarrollo del Corredor Atlántico, con la renovación de la conexión de la línea Ourense- Monforte-Lugo, la ampliación del Puerto de A Coruña o la renovación de la estación de Santiago de Compostela, entre otras actuaciones».

Cuerpo ha destacado que gracias a estas ayudas se está llevando «la fibra óptica a cerca de 273.000 hogares y empresas de más de 312 municipios, fundamentalmente del medio rural, lo cual está permitiendo acabar con la brecha de conectividad urbano-rural».

En paralelo, Carlos Cuerpo asegura en la entrevista realizada por el Foro Económico de Galicia, que «en Galicia ya se están desarrollando grandes proyectos industriales que ayudarán a la transformación de sectores estratégicos para la región como el de automoción o el lácteo, a través de la participación de empresas gallegas en los Perte«. «En el Perte Agroalimentario las empresas de Galicia han obtenido más del 8% del total de las ayudas adjudicadas. Asimismo, hay que destacar los cerca de 100 millones de euros para proyectos financiados en las convocatorias para proyectos innovadores industriales en la cadena de valor del vehículo eléctrico. Y en el ámbito de las energías renovables, en Galicia ya hay cinco proyectos de Hidrógeno renovable para posicionarse entre las regiones que están liderando la transición energética. Y por supuesto, están los más de 1.500 millones puestos a disposición de Galicia a través de Conferencia Sectorial, de los que a 30 de junio ya se ha ejecutado el 75%», ha subrayado.

La situación de la economía española

Carlos Cuerpo ha pronunciado estas declaraciones en la entrevista realizada por el Foro Económico de Galicia, que este lunes presenta su anuario en la ciudad de A Coruña. En él se desgranarán las claves a nivel macroeconómico de una situación en la que, según el ministro de Economía, se constata que «crecemos sin acumular desequilibrios macroeconómicos y ha aumentado la cohesión social». «Además, se están reduciendo los desequilibrios ecológicos, descarbonizando nuestra economía y aumentando nuestra soberanía energética, todo ello en paralelo a una decidida consolidación de las cuentas públicas. Estos objetivos muchas veces se han presentado como contrapuestos, pero la evidencia de los últimos años es que, de hecho, se complementan y forman un círculo virtuoso, todos ellos avanzando en la buena dirección. Este modelo de crecimiento equilibrado tiene una gran virtud y es que es más sostenible a largo plazo, desde un punto de vista tanto económico, como social y medioambiental», ha apuntado.

Carlos Cuerpo recalca que «los últimos datos publicados por la OCDE confirman que los españoles no sólo están recuperando el poder adquisitivo prepandemia, sino que esa recuperación está por encima de la de nuestros principales socios» y, además, ve mejoras también a nivel de equilibro fiscal. «A finales de 2025 seremos uno de los únicos cuatro países en la Unión Europea con una posición fiscal mejor a la que teníamos en el año 2019. Este proceso está siendo compatible con un crecimiento robusto, la recuperación de la inversión pública y la protección de los hogares, gracias a las medidas instrumentadas para ayudar, especialmente a los más vulnerables, a hacer frente a las consecuencias tanto de la pandemia como del aumento de precios que desencadenó la guerra en Ucrania», ha precisado.