Financiación autonómica: el Foro Económico propone una condonación de deuda ‘per cápita’

El Foro Económico de Galicia presentó esta mañana en el Congreso de los Diputados el documento Propuestas para España: la Reforma de la Financiación Autonómica, elaborado por los economistas, Santiago Lago, María Cadaval, Xaquín Fernández Leiceaga y Jorge Martínez Vázquez, catedrático emérito de la Georgia State University, y uno de los mayores expertos mundiales en federalismo fiscal y descentralización

El trabajo aborda problemáticas de la financiación territorial como la escasez global de recursos para las comunidades autónomas, las disparidades arbitrarias en la financiación per cápita del sistema o la limitada capacidad tributaria, precisamente, en un momento en el que los acuerdos del Ejecutivo para la investidura han reabierto del debate sobre el modelo de financiación.

Condonación de deuda

Los expertos del Foro Económico de Galicia ha expresado sus dudas por la condonación de la deuda autonómica pactada entre el Gobierno y ERC, que está basado en el perdón de un porcentaje de este déficit. Por contra, han propuesto una quita parcial de deuda per cápita para que los ciudadanos de todos los territorios no sientan ningún tipo de «agravio comparativo».

«Esto significa que si a todos nos hacen una quita de 1.000 euros per cápita nos la van a hacer en Galicia, en Andalucía, en Asturias o en cualquier lugar. Por lo tanto, a nivel personal, los individuos no pueden sentir ningún tipo de agravio comparativo», ha expuesto María Cadaval durante la presentación en el Congreso del informe del Foro Económico de Galicia.

Este modelo, ha continuado, permitiría que los ciudadanos no se sientan agraviados, mientras que, a nivel contable, las comunidades autónomas podrían reducir su pasivo, la Administración general reduce un activo, pero las cuentas consolidadas tienen exactamente el mismo resultado.

Incentivos perversos

«Habrá que empezar por hacer esa quita parcial de una manera ordenada y que sea equitativa para todo el mundo y esta propuesta que traemos lo es. Pero no pensemos que una quita del 20, del 25, del 30% es la solución, ni es la panacea«, ha advertido, desdeñando la propuesta del porcentaje, ya que, bajo su punto de vista, «genera unos incentivos perversos». «Es decir, cuando a alguien lo rescatan y no pasa nada, pues podrán seguir rescatándome y no pasará nada. Este incentivo perverso hay que eliminarlo», ha dicho.

«Del mismo modo que va a ser insuficiente para las comunidades autónomas que tienen un peso relativo de la deuda sobre su PIB muy elevado», ha advertido.

Un IVA colegiado

El grupo de expertos del Foro Económico de Galicia ha propuesto avanzar hacia un IVA colegiado donde las comunidades autónomas, cada vez que necesiten más financiación, tengan la posibilidad de proponer un incremento en el IVA.

Eso sí, este IVA tendría que ser «igual» para todas las comunidades autónomas y creen que esto se tendría que acordar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por mayorías cualificadas, «donde las comunidades autónomas van a tener o debieran tener que ser responsables de una parte de ese incremento de ingresos que necesitan, del mismo modo que de los impuestos especiales».