Navantia da carpetazo al hundimiento de la fragata noruega: no fue culpa suya

Dos años y medio después, Navantia ha quedado libre de culpa en el hundimiento de la fragata KNM Helge Ingstad en aguas de Noruega. El buque chocó contra el petrolero Sola TS la madrugada del 8 de noviembre de 2018 y acabó hundiéndose. Desde entonces, la agencia de investigación del país nórdico evaluaba si un defecto de fabricación podía estar detrás de la entrada de agua en la fragata tras recibir el impacto, lo que salpicaría a los astilleros de la ría de Ferrol, donde se construyó.

El informe final concluye que no, que no se debió a fallos en la construcción de la unidad militar, sino que fue debido «a no haber seguido los procedimientos establecidos antes de su evacuación por parte de la dotación».

El informe analiza lo ocurrido tras la colisión y los factores que contribuyeron a que la fragata encallase y, finalmente, se hundiera. El documento explica que la colisión provocó en la fragata «daños graves, por encima de aquellos para los que estaba diseñada».

También concluye que «el hundimiento de la fragata se podía haber evitado si se hubiera cerrado antes de su evacuación puertas, escotillas y otras aberturas que debían estar clausuradas para mantener la estabilidad y la flotabilidad», pero que «no se cerraron en el momento de la evacuación». Como resultado, «la estanqueidad y flotabilidad no se mantuvieron adecuadamente y el buque acabó hundiéndose».

Además, realiza veintiocho recomendaciones para mejorar la seguridad en la operación de los barcos militares y «ninguna de ellas se dirige a Navantia», siendo en su mayoría recomendaciones dirigidas a la Real Marina Noruega y a la Agencia Noruega de Material de Defensa (NDMA).

Navantia, tan contenta

En un comunicado, los astilleros públicos celebran que la Agencia Noruega de Investigación en Seguridad haya concluido que el paso de agua a través de la línea de ejes «no fue un factor decisivo para causar el hundimiento». Este asunto había sido mencionado por los investigadores en un informe preliminar publicado pocas semanas después del accidente.

«Navantia ha mantenido una sólida relación de colaboración y ha contribuido con datos, documentación y resultados de análisis», recordó la compañía dependiente de la SEPI, quien añadió que mantiene «una relación cordial con la Real Marina Noruega».

La KNM ‘Helge Ingstad’ fue la cuarta de cinco fragatas construidas por Navantia en su astillero de Ferrol para la Armada de Noruega, entre los años 2006 y 2011.