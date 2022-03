Pablo Isla, sobre su futuro más allá de Inditex: “No me voy a retirar”

Pablo Isla se mantendrá como presidente de Inditex hasta finalizar el mes, momento en el que Marta Ortega asumirá la presidencia no ejecutiva del grupo. No obstante, en la presentación de los resultados anuales de este miércoles, el directivo madrileño indicó que, con esa rueda de prensa ante medios, se escenificaba el relevo en la compañía. Allí estaba presente Óscar García Maceiras, el CEO y el nuevo hombre fuerte de la cúpula.

Isla indicó que era la rueda de prensa número 17 que ofrecía para la presentación de resultados y la última que daría como presidente del grupo. Sobre su futuro, y después del blindaje millonario anunciado por el grupo esta jornada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, solo indicó que no se va “a retirar”.

“Todavía estoy totalmente centrado en la transición”, indicó. “Ayer fue mi último consejo de administración y hoy la publicación de los resultados anuales. Han sido unos meses diría que muy intensos y muy bonitos. Con elementos serios por el camino, pero muy intensos y de muchísima compenetración”, indicó. “Ha sido un proceso muy natural, muy bonito y he estado totalmente centrado en eso. No me voy a retirar, evidentemente, pero no os puedo decir nada más”, resumió el ejecutivo.

Fuera ya de los micros, acabada la rueda de prensa, Isla insistió en las bondades de la nueva etapa que se abre en Inditex, con García Maceiras al frente y Marta Ortega como presidenta no ejecutiva. “Tengo muchísima confianza en esta nueva etapa llena de futuro. Marta lleva 15 años en la empresa, la conoce perfectamente. Óscar es un consejero delegado impresionante y los equipos son impresionantes”, dijo. La principal diferencia, manifestó el nuevo CEO es que Isla es el Madrid y él del Atlético.