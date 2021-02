Pharma Mar dispara las ventas de su filial de test Covid a la espera del Aplidin

Pharma Mar, la biofarmacéutica de José María Fernández de Sousa, acaba de culminar un año triunfal. Aunque por debajo de las previsiones de los analistas, la antigua Zeltia ha pasado de unos números rojos de 11,4 millones de euros a cierre de 2019 a unas ganancias de 137 millones de euros. El 2020, marcado por la irrupción de la pandemia del Covid, ha sido el mejor de su historia, en gran medida, gracias a los acuerdos alcanzados con la irlandesa Jazz Pharmaceuticals para la comercialización en Estados Unidos de su antitumoral Zepzelca.

No obstante, mediáticamente, Pharma Mar ha estado todo el pasado ejercicio acaparando titulares por sus estudios frente al Covid. En su comunicación remitida esta tarde a la CNMV, la compañía de origen gallego destaca la aprobación por parte de las autoridades reguladoras británicas de los ensayos clínicos en fase 3 por los que probará su medicamento Aplidin en cerca de 600 pacientes moderados de coronavirus. No obstante, si este antitumoral reconvertido a antiviral, de momento, no le genera ingresos, sí lo hace su filial de diagnóstico, Genómica, con la que el pasado año sacó al mercado kits de detección del coronavirus que fue ampliando a lo largo del ejercicio.

Ventas un 137% por encima que en 2019

Según la información remitida al regulador bursátil, las ventas de Genómica también se dispararon el año de la pandemia, hasta alcanzar los 13 millones de euros, un 137% más que en el 2019, cuando facturó 5,5 millones de euros.

Destaca Pharma Mar como grandes hitos de la filial que Genómica logró el marcado CE para sus kits de diagnóstico de coronavirus. Empezó a comercializarlos con el arranque de la pandemia, en el mes de marzo. Además, posteriormente, sacó al mercado un nuevo test de PCR, que sirve para detectar de forma diferencial la infección por coronavirus y la de gripe.