Pharma Mar, media vida estupefacta: todas las veces que se desplomó en bolsa sin saber por qué

Pharma Mar vuelve a dirigirse ante los inversores para desvincularse de sus vaivenes en bolsa. La compañía que preside José María Fernández de Sousa remitió este martes un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para recalcar que sus últimos desplomes en bolsa no se explican ni por los últimos resultados trimestrales ni por la existencia de noticias negativas en la recámara sobre la evolución de su negocio.

«La compañía comunica que no tiene conocimiento de absolutamente ninguna razón desde el punto de vista de fundamentales de la compañía ni noticias sobre el grupo Pharma Mar que pudieran justificar esta caída del valor de las acciones», explica la antigua Zeltia, en respuesta a la caída del 10% que experimentaron sus acciones este lunes.

El precedente de 2018

Pharma Mar vuelve a dar voz de alerta de estos movimientos que, según defienden, no cuentan con aparente explicación, pero que arrastran cotización en bolsa. La firma retoma el aviso que lanzó a mediados del mes de octubre de 2018, cuando lanzó un comunicado casi idéntico para alertar de que no tenía «conocimiento de una razón fundamental ni noticias sobre la compañía que pudieran justificar» la caída en aquella jornada.

La firma dio voz de alarma después de ver cómo sus acciones llegaban a dejarse más del 17% de su valor sin motivo aparente durante la sesión para, posteriormente, corregir y minimizar la caída hasta el 1,7%, si bien estos descensos se reactivaron en las jornadas posteriores hasta hacer retroceder a sus acciones otro 26% en poco más de una semana.

Fernández de Sousa contra los «especuladores»

Los vaivenes que históricamente ha sufrido Pharma Mar aún pese pese al desembarco de la firma en el Ibex 35 y la ganancia de volumen de contratación, han provocado que su propio presidente acusase a los «especuladores» de estar detrás de estos movimientos para sacar su particular botín. “Hay mucho especulador en los mercados y con Pharma Mar se cumple muchas veces el compra con el rumor, vende con la noticia”, apuntaba en una entrevista con la revista Inversión el pasado mes de mayo, antes de alertar de estas ventas masivas. “El caso es que siempre que damos noticias esperadas, buenas informaciones y de gran calado, como estos resultados del primer trimestre o como aprobaciones de comercialización que ya se descontaban por comunicaciones anteriores, los inversores venden y, además, venden en bloque. Eso se traduce en que tenemos muchos inversores que juegan a eso, a hacer caja con este tipo de operativas”, lamentaba Fernández de Sousa.

En este sentido, el presidente de Pharma Mar señalaba que detrás de estas operaciones se encuentran «fondos y brókeres con mucho poder a los que, encima, no se les aplica la tasa Tobin. Si se les aplicase de verdad este impuesto no se dedicarían a comprar y vender en el mismo día, haciendo intradía y dejando ejemplos de cómo se vomitan chorros de acciones a primera hora de la mañana y después van ajustando y ajustando hasta lograr ganancias al final del día», explicaba Fernández de Sousa, antes de poner de relieve «que no son accionistas de Pharma Mar ni de ninguna cotizada, son depredadores y hacen daño no solo al valor de la empresa, sino a los pequeños inversores que siempre han confiado, confían y confiarán en el crecimiento y las claras perspectivas de futuro que hay en Pharma Mar».

«Nos hemos quejado muchas veces de este tipo de operaciones ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La respuesta del supervisor es siempre la misma. Por decirlo coloquialmente y por usar un tono jocoso, su respuesta es que somos los más protestones”, reconocía.

Las denuncias ante la CNMV que caen en saco roto

Una de las veces que Pharma Mar acudió a la CNMV para alertar de estos movimientos especulativos fue en diciembre de 2015. Fue entonces cuando la firma presentó un escrito ante el regulador para denunciar a la firma catalana Futurinvest Gestión por unas operaciones que, a su juicio, podían ser constitutivas de una «manipulación del mercado».

La compañía dio el paso y denunció esta operativa «consistente en la venta y compra del mismo número de acciones durante la sesión» en un periodo (el comprendido entre octubre de 2015 y enero de 2016) en el que sus acciones perdieron el 46% de su valor. Todo ello pese a recibir un espaldarazo con la aprobación definitiva de su antitumoral Yondelis por parte de la FDA estadounidense.

Sin embargo, la CNMV decidió archivar las dos denuncias presentadas por Pharma Mar, que, se encontraría con la misma respuesta en los tribunales. La Audiencia Nacional desestimó la demanda de la compañía tras no encontrar indicios de manipulación de mercado, toda vez que sus acciones también cayeron en sesiones en las que Futurinvest Gestión o bien no participó o bien “fue netamente compradora».