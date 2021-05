Fernández de Sousa estalla contra los especuladores de Pharma Mar: “Son depredadores y hacen daño al pequeño inversor”

El presidente de Pharma Mar culpa a los especuladores de los episodios de volatilidad que sufre en bolsa. A través de una entrevista en exclusiva publicada en la revista Inversión, José María Fernández de Sousa relata cómo ha llamado a la puerta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para quejarse de los ataques que, a su juicio, sufre de inversores que buscan provocar vaivenes de la acción para “hacer caja”.

“Hay mucho especulador en los mercados y con Pharma Mar se cumple muchas veces el compra con el rumor, vende con la noticia”, recalca el empresario gallego. “El caso es que siempre que damos noticias esperadas, buenas informaciones y de gran calado, como estos resultados del primer trimestre o como aprobaciones de comercialización que ya se descontaban por comunicaciones anteriores, los inversores venden y, además, venden en bloque. Eso se traduce en que tenemos muchos inversores que juegan a eso, a hacer caja con este tipo de operativas”, lamenta Sousa, que asegura que la “cotización aún no refleja el verdadero potencial de la compañía”. “Valemos mucho más”, reivindica.

«Son fondos y brókeres con mucho poder»

Pharma Mar, que en los últimos años ha sido también objeto de los ataques de los bajistas (el último en instalarse en su accionariado ha sido Consonance Capital, con una participación del 0,73%) ha acudido a la CNMV para que pusiese freno a las operativas que buscaban especular con su acción. “Nos hemos quejado muchas veces de este tipo de operaciones ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La respuesta del supervisor es siempre la misma. Por decirlo coloquialmente y por usar un tono jocoso, su respuesta es que somos los más protestones”, recalca Fernández de Sousa en la entrevista exclusiva con la revista inversión.

Además, Fernández de Sousa se queja amargamente de que la denominada Tasa Tobin con la que el Gobierno quiere gravar las transacciones financieras. “Se trata de fondos y brókeres con mucho poder a los que, encima, no se les aplica la tasa Tobin. Si se les aplicase de verdad este impuesto no se dedicarían a comprar y vender en el mismo día, haciendo intradía y dejando ejemplos de cómo se vomitan chorros de acciones a primera hora de la mañana y después van ajustando y ajustando hasta lograr ganancias al final del día. Estos no son accionistas de Pharma Mar ni de ninguna cotizada, son depredadores y hacen daño no solo al valor de la empresa, sino a los pequeños inversores que siempre han confiado, confían y confiarán en el crecimiento y las claras perspectivas de futuro que hay en Pharma Mar”, explica el empresario gallego.

El futuro del Aplidin

En su entrevista con Inversión, Fernández de Sousa también pasa revista sobre la situación que atraviesa el fármaco que desarrolla contra el coronavirus. Tras recibir el visto bueno de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para poner en marcha su ensayo clínico de fase III del Aplidin, el presidente de Pharma Mar abre la puerta a expandir este fármaco hacia el tratamiento de otros virus.

“Como esperábamos está mostrando una actividad muy fuerte contra otros virus. No puedo adelantar los nombres de los virus donde ofrece una gran eficacia porque tenemos que patentar las nuevas indicaciones”, ha destacado el también máximo accionista, que ha explicado que el Aplidin es “más potente como antiviral que como antitumoral”.

La doble expansión de Zepzelca

No en vano, la compañía ha creado recientemente una unidad de virología que pivotará en torno al Aplidin y que se espera que pueda servir de complemento para el segmento de oncología. Este último era capitaneado hasta ahora casi en exclusiva por Yondelis, pero los avances de Zepzelca gracias al trampolín del macrocontrato con Jazz Pharmaceuticals en Estados Unidos ha cambiado este panorama.

En concreto, Pharma Mar se ha embolsado alrededor de 17 de sus 51,2 millones de euros de facturación del primer trimestre del año con este fármaco gracias a los 8,7 millones que ha recibido en royalties de Jazz Pharmaceuticals y los 8,4 millones por el uso compasivo del medicamento en países de Europa como Francia.

Tras alcanzar estos hitos y acercarse al desbloqueo de los 550 millones de dólares adicionales que Jazz Pharmaceuticals podría desembolsar a Pharma Mar si el fármaco continúa cumpliendo sus objetivos comerciales, ahora la compañía se prepara para una doble expansión. Además de buscar su aprobación definitiva en Estados Unidos y la Unión Europea para el tratamiento de cáncer de pulmón microcítico, Fernández de Sousa expresa su confianza en lograr la luz verde del regulador para atacar otros tipos de cáncer. “La comunidad médica se ha acercado a nosotros para tratar el cáncer de ovario”, motivo por el cual lanzará un nuevo ensayo clínico de fase III para abordar este frente.