Pharma Mar se dispara un 33% en bolsa ante las expectativas de su fármaco estrella en Europa

Pharma Mar se desata en bolsa. Las acciones de labiotecnológica de origen gallego han cerrado la jornada bursátil del martes con la mayor subida de todo el mercado español. Los títulos de la firma que preside José María Fernández de Sousa han despedido la sesión instaladas en los 66 euros tras rebotar un 32,7%.

Hay que remontarse hasta el 3 de enero de 2023 para encontrarlas a estos niveles. Por aquel entonces, la empresa se encontraba en una senda descendente que le había llevado a perder prácticamente la mitad de su valor en apenas dos años y venía de consumar su salida del Ibex 35 apenas un mes antes.

Ahora Pharma Mar afronta un escenario diferente y se desata en el parqué tras hacer públicos resultados «positivos» y estadísticamente «significativos» en el ensayo de fase III en el que evalúa la eficacia de este fármaco en combinación con el inhibidor de PD-L1 atezolizumab (Tecentriq), comparado con atezolizumab en monoterapia cuando se administra como tratamiento en primera línea de mantenimiento para adultos con cáncer de pulmón de célula pequeña (CPCP) en estadio avanzado tras una terapia de inducción con carboplatino, etopósido y atezolizumab.

https://9f62e1ee5a97a80701b4ffd053fa1812.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Este ensayo clínico lo promueven Jazz Pharmaceuticals (su socia en Estados Unidos) y Roche y ha demostrado una mejora de los objetivos primarios de supervivencia global y supervivencia libre de progresión según la evaluación del comité de revisión independiente en con el tratamiento de atezolizumab en monoterapia.

«Cada año se registran entre 63.000 y 72.000 nuevos casos de cáncer de pulmón de célula pequeña en Europa. La mayoría de estos pacientes son diagnosticados en un estadio avanzado, que es agresivo, a menudo difícil de tratar y con mal pronóstico», afirma Luis Paz-Ares, jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid, e investigador principal del ensayo IMforte.

«Los resultados de este ensayo demuestran la eficacia de lurbinectedina en combinación con el estándar de tratamiento atezolizumab en primera línea de tratamiento en mantenimiento, un avance muy necesario para pacientes con enfermedad avanzada«, añade el experto.

Los avances de Zepzelca

Pharma Mar, que ya capitaliza 1.211 millones de euros en bolsa, informa a través de un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que los resultados del ensayo en fase III IMforte son «muy alentadores y muestran un beneficio estadísticamente significativo» de la combinación de lurbinectedina y atezolizumab para los pacientes con CPCP en estadio avanzado que reciben este tratamiento en primera línea de mantenimiento.

«Estos resultados demuestran el potencial de esta combinación para retrasar la progresión de la enfermedad y prolongar la supervivencia de los pacientes con esta enfermedad tan agresiva», ha declarado Rob Iannone, executive vice president, global head of research and development, and chief medical officer de Jazz Pharmaceuticals.

Leer más: Pharma Mar espanta a su último bajista y roza los 900 millones de valor con su remontada en bolsa

«Estamos satisfechos con estos resultados clínicamente relevantes y tenemos previsto presentar el dosier de registro (New Drug Application, NDA) en el primer semestre de 2025 para respaldar esta combinación en primera línea de mantenimiento. Damos las gracias a los investigadores y pacientes que participan en este ensayo, junto con nuestro socio Roche», ha dicho.

«Lurbinectedina en monoterapia es actualmente el estándar de tratamiento en segunda línea en cáncer de pulmón de célula pequeña. En Europa, sólo está aprobado en Suiza y los programas de acceso temprano y uso compasivo ya han permitido que numerosos pacientes europeos se beneficien de lurbinectedina», apunta Javier Jiménez, director médico de PharmaMar, que presentará la solicitud de autorización de comercialización a la Agencia Europea del Medicamento en el primer semestre de 2025. El objetivo de la compañía es ampliar nuevos mercados para un fármaco que ya está aprobado en 16 territorios de todo el mundo.