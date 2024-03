Punta Langosteira se estrena con los barcos de propulsión eólica

El puerto exterior de A Coruña recibe la llegada de un buque con una tecnología pionera. En concreto, las instalaciones de Punta Langosteira han saludado este miércoles al primer granelero del mundo que navega con propulsión eólica. Se trata del Pyxis Ocean, que ha recalado en la terminal arteixana en una jornada en la que se han desplazado hasta allí la conselleira de Economía, Industria e Innnovación en funciones, María Jesús Lorenzana; el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado; el director de operaciones de Nervión Naval Offshore, Diego Méndez, y el gerente del grupo Nogar para el puerto exterior, Roque González.

Fernández Prado ha remarcado que se trata de un carguero que tiene una propulsión también con vela metálica. «Es muy innovador y, además, en un sector donde el puerto está haciendo un especial esfuerzo como es en la descarbonización», ha dicho en referencia al desarrollo de A Coruña como ‘Green Port’ para avanzar en la sostenibilidad. En especial, ha destacado la mercancía que transporta, los cereales, al ocupar el puerto exterior el primer lugar en movimiento de este producto en la Cornisa Cantábrica.

El presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña ha felicitado al grupo Nogar por traer a este barco. En este sentido, Roque González, del grupo Nogar, aseguró que el barco es «un firme reflejo de que el sector marítimo se está adaptando a los nuevos tiempos», ha dicho para incidir en el «ahorro de la huella de carbono».

De Punta Langosteira a As Somozas

Fernández Prado también ha puesto en valor a Nervión Naval Offshore por hacer la «apuesta porque esta innovadora tecnología se pueda fabricar en Galicia» desde su planta de As Somozas. No en vano, la filial de Amper prevé iniciar en un año la fabricación, en su planta de As Somozas, de estas velas rígidas, que permiten reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO2.

A su vez, Diego Méndez, director de operaciones de Nervión Naval Offshore, ha explicado que en su caso han apostado por esta nueva tecnología de velas rígidas, firmando un contrato con la empresa matriz para hacerse con el derecho para la fabricación, suministro y comercialización en toda Europa.

«Lo fabricaríamos en la planta de As Somozas», ha avanzado tras remarcar que los resultados de estos primeros barcos «son muy buenos, las velas consiguen un ahorro de aproximadamente un 30% de combustible y de emisiones de CO2«, ha dicho tras precisar que están trabajando «para dentro de un año fabricar en serie las velas».

Por su parte, la conselleira de Economía, Industria e Innovación en funciones María Jesús Lorenzana, ha destacado la iniciativa para fabricar en la comunidad autónoma este tipo de tecnología, de la que ha dicho «colabora en el proceso de descarbonización».

«El Gobierno gallego está apostando de forma firme y decidida por avanzar en todo tipo de energías renovables», ha sentenciado para aludir a la repercusión también en la industrialización y el empleo «con esta tecnología puntera». «Tenemos que continuar en esta senda verde», ha apostillado.