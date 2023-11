Repsol, Naturgy, Acciona, Cobra… Grandes grupos españoles irrumpen en la eólica marina de Portugal

Medio centenar de empresas conforman la primera lista de aspirantes a desembarcar en la eólica marina de Portugal. El Ministerio de Medio Ambiente luso ha desvelado los nombres de las compañías que le han trasladado manifestaciones de interés de cara a la primera subasta de megavatios, un formato mediante el cuál el Gobierno del país vecino pretende repartir 10 gigavatios de capacidad hasta 2030. Como parte del camino hacia el primer concurso, abrió un periodo de 15 días, del 31 de octubre al 14 de noviembre, para recibir las muestras de interés de promotoras, en solitario o formando consorcios, para instalar parques en la costa lusa.

Mientras el Ejecutivo saltaba por los aires por la presunta trama de corrupción que forzó la dimisión del primer ministro, António Costa, un amplio grupo de empresas españolas mostraba su disposición, o al menos interés, por instalar aerogeneradores marinos en sus aguas. En la lista que hizo pública el Ministério do Ambiente e Ação Climática están todas las promotoras que han presentado proyectos para levantar parques offshore en Galicia: Iberdrola, Ferrovial, la cordobesa Abei Energy, Capital Energy e Iberblue Wind. Formando alianzas están también Blue Float, asociada con GreenVolt, la antigua filial de renovables de Altri; y Cobra, que va de la mano con la portuguesa Tecneira.

Repsol prepara su desembarco en la eólica marina

Todas estas empresas ya han presentado ante el Ministerio para la Transición Ecológica proyectos de eólica marina en España, algunas de ellas incluso antes de que se aprobaran los planes de ordenación marítima (POEM). Iberdrola, por ejemplo, plantea hasta 1.718 megavatios offshore en cuatro parques repartidos entre Galicia, Cataluña y Canarias. Capital Energy suma 2.484 megavatios con sus proyectos en Galicia, Cataluña, Andalucía y Canarias. Sin saber todavía si estos parques se desarrollarán, o si lo harán al completo, las mismas empresas muestran ahora su interés por entrar en el negocio de la eólica marina de Portugal.

Entre las manifestaciones de interés que recibió el Gobierno luso también hay alguna sorpresa. Está Naturgy, a la que solo se le conoce un proyecto en Gran Canaria en alianza con Equinor; y Repsol, que no ha promovido parque offshore alguno en España, aunque sí formalizó una alianza con Ørsted para desembarcar en este negocio, estableciendo como base de su hub tecnológico el puerto exterior de Punta Langosteira (A Coruña), con quien firmó un acuerdo para el desarrollo de la eólica marina flotante el pasado verano.

Acciona y la gallega Greenalia completan la lista de empresas españolas interesadas en la eólica marina de Portugal. El grupo de la familia Entrecanales ya promueve un parque de 210 megavatios en Gran Canaria y ha pedido espacio en Punta Langosteira para «la construcción y explotación de una instalación para preparación, fabricación, montaje, mantenimiento y otras actividades auxiliares vinculadas a las instalaciones eólicas marinas», según indica la solicitud. Greenalia, por su parte, está desarrollando parques de pequeño tamaño en Gran Canaria.

Una carta de intenciones

Las manifestaciones de interés son solamente eso y no comprometen en ningún caso a las empresas. El Gobierno luso abrió un proceso no vinculante y que tampoco es un requisito para presentarse a la subasta cuando se ponga en marcha. En ese momento podrán concurrir tanto las empresas que ahora han trasladado manifestaciones de interés como las que no. Las primeras, eso sí, serán invitadas a un proceso de «diálogo» con el Ejecutivo portugués el próximo enero, que servirá de paso previo al lanzamiento de la primera subasta.

El ministro de Medio Ambiente, Duarte Cordeiro, planteó esta semana que una primera licitación reparta los espacios marítimos entre las empresas. La previsión inicial era llevar a subasta 3,5 gigavatios, que se distribuirían en dos lotes en la zona de Viana do Castelo (1 Gw), otro en Leixoes (500 mw) y cuatro en Figueira da Foz (2 Gw).

Las empresas españolas competirán, previsiblemente, con algunas de las más importantes compañías portuguesas, pues también han enviado manifestaciones de interés EDP, en alianza con Engie (Oceanwinds); la constructora Mota-Engil; o Galp.