De As Somozas al Puerto de Ferrol: los motivos de Sentury para su desembarco en As Pontes

Sentury Tire esboza ante la Xunta de Galicia su hoja de ruta para la planta de neumáticos que proyecta en As Pontes. La firma china prevé una inversión de 531 millones en el concello de Ferrolterra con la esperanza de recuperar la inversión en siete años y generar un total de 750 empleos una vez finalicen unos trabajos de construcción que se espera que arranquen a finales de 2023.

La compañía ha elegido al municipio de As Pontes como destino para su inversión por la cual levantará un edificio para la fabricación de componentes, otro para el montaje de neumático, otro para almacenamiento y un área de almacenamiento. Además, la firma china pondrá en marcha también pequeñas instalaciones para acoger oficinas y servicios.

Desde Sentury avanzan en la documentación remitida a la Xunta de Galicia el impacto positivo que tendrá esta inversión en un municipio que ve una oportunidad en la transición energética. Ante el futuro cierre de la planta de térmica de Endesa, As Pontes se prepara para recibir tanto a Sentury como a la planta de hidrógeno de EDP y Reganosa (que abastecerá a la factoría de la firma china), así como la nueva planta de producción de fibra reciclada de Ence.

Los puntos a favor de As Pontes

En este sentido, la multinacional china pone en valor las ventajas que le confiere a As Pontes su localización. “Las comarcas del Eume y Ferrolterra son zonas con una amplia historia industrial y un tejido empresarial asociado a grandes instalaciones industriales de la comarca, pero que en las últimas décadas han sufrido el declive de sus principales industrias y motores económicos”, asegura.

Tras constatar la “notable reactivación y recuperación del tejido industrial” que se producirá con la puesta en marcha de este proyecto, la compañía enumera los puntos a favor de As Pontes. “Resulta de especial importancia disponer de acceso rápido y sencillo a un puerto con capacidad para el suministro de materias primas y la expedición a todo el mundo de los neumáticos fabricados”, asegura.

Es por ello que el hecho de que As Pontes esté “situado a menos de 30 minutos del Puerto Exterior de Ferrol mediante una vía de alta capacidad como la AG-64” allana estas exportaciones, Además, Sentury asegura que “la fábrica de neumáticos generará algunos residuos industriales singulares cuyo destino final de tratamiento deberá ser el CTRIG [Centro de Tratamiento de Residuos Industriales]”. “La ubicación del CTRIG en As Somozas, a apenas 10 kilómetros del emplazamiento previsto para la nueva instalación disminuirá los tiempos y costes de transporte de los residuos por carretera, con los beneficiosos medio ambientales y económicos que ello implica”, declara.

La alternativa de trocear el proyecto

Sentury ha apostado por ocupar una parcela de 26 hectáreas de suelo hasta ahora rústico para levantar esta inversión. La compañía ha optado por esta alternativa tras desechar la posibilidad de trocear su proyecto y levantar instalaciones en distintos municipios de la comarca. Esta opción hubiese supuesto “duplicar equipos e instalaciones auxiliares, redimensionar procesos, incrementar las necesidades de transporte, duplicar focos de emisión y vertido, etc.”, destaca la firma.

“Todo ello requeriría a su vez replicar los sistemas de tratamiento de gases y efluentes líquidos. Asimismo, el coste económico de construcción y explotación de una instalación dividida en varios emplazamientos también sería mucho mayor” que centralizando todas las instalaciones en una única ubicación.

Además, la opción de trocear el proyecto habría puesto a la futura planta de As Pontes en una posición de desventaja dentro del grupo. “La fábrica proyectada en As Pontes es una fábrica gemela a otra instalación en funcionamiento en Tailandia, por lo que dividir el proceso de fabricación en varias fases y emplazamientos requeriría adaptar el proceso a estas nuevas circunstancias, con el correspondiente aumento de costes y la posibilidad de que, bajo estas nuevas condiciones de contorno, la viabilidad económica del proyecto se podría ver afectada”, destaca la firma, que ve cómo sus terrenos en As Pontes pasan de rústicos a urbanizables tras recibir su proyecto la consideración de interés estratégico por parte de la Xunta de Galicia.