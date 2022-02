Stellantis indigna a los sindicatos por cuestionar la viabilidad de sus fábricas con la reforma laboral

Choque entre sindicatos y dirección de Stellantis por la reforma laboral que sacó adelante el Gobierno por el error en el voto de un diputado del PP. El fabricante automovilístico lleva días cuestionando el impacto de la nueva normativa en su actividad, principalmente por encarecer la temporalidad. La compañía, que tiene fábricas en Vigo, Madrid y Zaragoza, utiliza un elevado número de temporales en algunos turnos y los costes laborales son una magnitud clave a la hora de adjudicar cada modelo a las 40 fábrica con las que cuenta el conglomerado.

Estas críticas desde la dirección del grupo no han sentado bien a CCOO, que ha emitido un comunicado para rechazar que Stellantis ponga en cuestión la reforma laboral, que fue negociada y apoyada por el sindicato, y, a su vez, la viabilidad de las fábricas. La central alega que la temporalidad no es competitiva y que la precariedad no es productiva.

Stellantis y la temporalidad

CCOO explica que el consorcio automovilístico, con su apuesta por la temporalidad para garantizar la adjudicación de modelos, consigue elevar la media de eventualidad en el sector junto con algunas otras empresas hasta casi el 15%. A su juicio, la competitividad no se puede garantizar con turnos enteros de eventuales, porque “es un ataque a los derechos de los jóvenes que son los que más lo sufren, dejando de ser jóvenes sin un contrato indefinido y estable”.

El sindicato asegura que la reforma laboral, un pacto entre sindicatos, patronal y Gobierno, ofrece herramientas a las empresas para paliar la precarización. “Podemos explorar esas herramientas y esas opciones juntos, podemos estar a la altura de la reforma y dar futuro a Stellantis en España, pero ha de ser de la mano del diálogo y el acuerdo, como lo ha sido la reforma y no de la mano de la amenaza y la presión constante, que no van a dar resultados“, concluye.