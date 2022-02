Feijóo se apunta a la teoría del ‘pucherazo’ con la reforma laboral

El presidente de la Xunta vuelve a la carga contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo ha arremetido este viernes contra lo que considera “un Gobierno enfermo”, después de que la reforma laboral saliese adelante gracias a la equivocación en el voto del diputado del PP, Alberto Casado.

En declaraciones a los medios en Coirós (A Coruña), el presidente gallego ha asegurado que preferiría no haber “visto” lo sucedido en la pasada jornada, al entender que cualquiera que haya sido elegido en urna y sea representante en una cámara quedaría “abochornado” ante lo que ha calificado de “espectáculo lamentable”.

Según Feijóo, se acreditan “varias cosas”. La primera, que el Gobierno de España es “el más débil de los 40 años de democracia”, pero también que “le vale todo”. El presidente de la Xunta ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de utilizar desde “la política penitenciaria de los presos de ETA” hasta “indultar a una serie de políticos para que sus partidos le apoyen en la legislatura” o “gastar el dinero de Europa con fines partidistas”. “Y ahora le vale el error de un diputado de la oposición para aprobar una reforma laboral”, ha apostillado.

“Estamos jugando con la democracia”

“Lo último” y lo que al presidente gallego “no” le parece “admisible” es que, además, el jefe del Ejecutivo central “saque pecho” y que los ministros “se abracen entre sí porque hay un diputado que ha cometido un error en el voto telemático y gracias a ese error se aprueba una reforma laboral“.

“Estamos jugando con la democracia, estamos jugando al límite con la importancia de las Cámaras y se está dando un espectáculo lamentable”, ha censurado, antes de advertir: que a un Gobierno “le valga todo, cualquier cosa, hasta un error de un diputado de la oposición, para aprobar una reforma laboral es algo incompatible con una democracia madura de un país serio como es España”.

“Lo único que tiene un diputado es el derecho a votar y, si no se deja rectificar un error humano o informático eso, es una manipulación de la democracia. No he visto nunca una cosa como la de ayer en un Parlamento; que un presidente y sus ministros se abracen entre sí porque hay un diputado de la oposición que comete un error en un voto telemático y no le dejan rectificar es algo que nos debe hacer pensar que este Gobierno está ya con una sintomatología de una importante gravedad”, ha defendido.

“Es un Gobierno enfermo porque no es normal, no es razonable, no es proporcional que se apruebe una reforma y que se haga una celebración de esa aprobación cuando un diputado dice que se ha cometido un error informático. No sé si hay un error informático o humano, pero lo que está claro es que no puede haber una nueva legislación en España basada en un error. Creo que no es razonable ni para los sindicatos, ni para los empresarios, ni para los trabajadores”, ha zanjado.