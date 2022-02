Feijóo asegura que aprobar así la reforma laboral es “un error democrático imperdonable”

La rocambolesca aprobación de la reforma laboral impulsada por Yolanda Díaz amenaza con provocar una nueva tormenta política. El presidente de la Xunta ha señalado que sería “un error democrático imperdonable” sacar adelante la normativa aprovechando “un error” de un diputado del PP al emitir su voto telemático.

Se trata de Alberto Casero, que habría votado a favor por error y, según asegura ahora el PP, habría intentado subsanar el fallo desde antes de la votación en la Cámara sin que la mesa del Congreso se lo permitiera.

Feijóo, que participaba este jueves en la campaña electoral de Castilla y León, advirtió que el Gobierno piensa aplicar el nuevo marco laboral “sabiendo que no está aprobado”. Esto es debido a que los dos diputados de UPN rompieron la disciplina de voto y rechazaron en el Congreso la reforma, lo que habría provocado que no saliera delante de no ser por el voto favorable de Casero.

El presidente gallego ha invitado a los presentes en su acto en Ponferrada a imaginar que en cualquier país de Europa “se dijera que está aprobada una reforma laboral que no está aprobada, que a un diputado no le dejan explicar su voto en libertad y que utilizan un error informático para darla por aprobada”. “Es indigno de un partido y de un Gobierno, imposible en Alemania, en Francia o en Italia, y espero que en mi país se dé de una vez por todas el no a la reforma laboral, que es lo que salió en la votación”, ha sentenciado Núñez Feijóo.