Un juez investiga a Sogarisa por supuestas emisiones tóxicas de cal viva

El juzgado número 2 de Ferrol ha decretado la apertura de las diligencias previas para determinar si existe un delito contra la ordenación del territorio en relación a emisiones de cal viva en el procesamiento de los residuos industriales en la planta de As Somozas. La magistrada ha decidido incoar el procedimiento a raíz de una denuncia formulada por Ecoloxistas en Acción y la Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (Acouga).

La denuncia se presentó contra el Centro de Tratamiento de Residuos Industriais de Galicia (Ctrig) de As Somozas, que está gestionado por Sogarisa, antigua entidad pública en la que, según recuerdan en un comunicado, «ahora participa la Xunta en un 10%, junto con la UTE PMA-Conteco». En ella las entidades alertaban de que el pasado 24 de enero la planta desprendió vapores con presencia de CaO (óxido de calcio o cal viva), que se usa como reactivo para estabilizar los residuos líquidos peligrosos que se tratan.

Según consta en su escrito, esas emisiones «ya reiteradas» constituyen «una abierta vulneración de la normativa de Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC), ya que estos procesos con cal deben realizarse «en una instalación estanca con aspiración y supresión de partículas».

El objetivo, remarcan, es impedir, precisamente, la emanación de elementos nocivos para la salud humana y animal.

Sin embargo, en este episodio que motivó la denuncia, los promotores de la misma indican que los residuos se depositaron «en unos prados próximos propiedad de un ganadero de As Somozas que los usa para alimentar su ganado».

Así, en el auto con fecha de 15 de febrero de 2024, se encomienda al Servizo de Protección da Natureza (Seprona) de la Guardia Civil que procedan a practicar gestiones encaminadas a esclarecer los hechos investigados, interesando que informen al juzgado sobre los hechos denunciados.

Versión de la Xunta

La Xunta ha defendido que, a principios de este año, los inspectores del Servizo de Intervención Ambiental de la Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente comprobaron que la planta de procesamiento de residuos industriales de As Somozas (A Coruña) funciona de modo «correcto» y que ya no se emplea la antigua planta de estabilización para la inertización de residuos con cal.

Al respecto, desde el Ejecutivo autonómica han trasladado que no recibió hasta el momento requerimiento de información alguno por parte de la Fiscalía en relación a este asunto, por lo que, añade, no tiene «constancia oficial» de la apertura de diligencias en este sentido.

En todo caso, ha explicado que la inertización de los residuos en las instalaciones de los residuos en las instalaciones de Sogarisa se realiza mediante unp roceso que genera «una reacción exotérmica que causa este tipo de nubes, formadas por vapor de agua y polvo».

No obstante, ha agregado que no ha detectado una «afección relevante» de estos episodios. Además, ha apuntado que las instalaciones de As Somozas cuentan con una nueva planta de estabilización –en funcionamiento completo desde abril de 2023– que trabaja en cerrado mediante un proceso «automatizado y vigilado» en el que todo el equipamiento dispone de sistemas que evitan la emisión de polvo a la atmósfera.