Una fiesta con casi 3.000 personas reivindica la actividad minera en Touro

La minería saca músculo en Touro. La Asociación de Mineiros Touro-O Pino reunión a cerca de 3.000 personas, según la organización, para celebrar la tradicional fiesta minera, un evento que tenía como objetivo reivindicar esta actividad en un momento en el que Atalaya Mining pretende reemprender la explotación de cobre en la zona.

La asociación explica que los asistentes reclamaron que promotores y Xunta retomen el proyecto minero para dar impulso a una comarca con más de 100 años de tradición en el área de la minería. El plan de explotación presentado por Atalaya Mining fue rechazado en 2020 por los informes desfavorables de Augas de Galicia y Patrimonio Natural. La multinacional pretende ahora presentar un nuevo proyecto que garantice la sostenibilidad ambiental y que reciba el visto bueno de la administración.

Al encuentro de este sábado, en la sala Dona Dana de Touro, acudieron vecinos de la comarca, clubes deportivos, representantes de empresas y sindicatos y la directiva de la asociación, que quiso hacer un reconocimiento a la tradición minera de los municipios de Touro y O Pino con una fiesta que incluyó cena, música y fuegos artificiales.

«La mina es futuro»

Javier Balado, presidente de la Asociación de Mineiros, agradeció el apoyo de los asistentes e hizo un recorrido por las actuaciones realizadas para la restauración de las aguas de la antigua mina de Touro o el impulso de la formación especializada.

Venancio Salcines, en representación de Cobre San Rafael, la sociedad instrumental creada para retomar la explotación, destacó la importancia del proyecto: «Algunos no quieren la mina, no quieren cambio. La mina es cambio, es futuro, es que los tuyos vuelvan y otros no tengan que marcharse«, proclamó.

Fran Méndez, Secretario de Cambio de Modelo Produtivo e Sostibilidade de CCOO apostó por «proyectos innovadores que garanticen nuestro futuro», siendo consciente de que «ese futuro pasa por confiar en la industria para la creación de empleo«.