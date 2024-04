Unións Agrarias y la CIG se suman a las críticas al la fábrica de Altri y presentarán alegaciones

Nuevas voces se suman al rechazo a la planta que la pastera portuguesa Altri proyecta en Palas de Rei. Unións Agrarias y la CIG han comunicado su intención de presentar alegaciones ante un proyecto que “no es el que la empresa presentó inicialmente” y que supone un «grave impacto ambiental, social y económico».

El secretario de coordinación territorial de Unións Agrarias, Félix Porto, ha afirmado este martes en una rueda de prensa en Lugo que el sindicato no puede apoyar este proyecto “tal y como está”. «No salimos diciendo ‘no’ a los eólicos de manera genérica, porque nos parece una barbaridad; no decimos que no se pueden plantar eucaliptos y no dijimos de inicio ‘no’ a Altri porque en el proyecto que nos presentaron había partes atractivas, pero tal y como está hoy no podemos apoyarlo», ha apuntado.

Proyecto diferente

De esta forma, Porto ha criticado que la iniciativa “no se parece” al presentado inicialmente hace dos años que, según ha recordado, “era innovador”. Tal y como ha explicado, ahora esta iniciativa se ha transformado en “un proyecto clásico de producción de pasta de papel, que no solo genera dudas, sino preocupación» en parte de sus afiliados y en los sectores que representan.

«Hay una serie de consideraciones que no solo nos generan dudas, sino que nos generan rechazo. No podemos apoyar este proyecto», ha insistido Félix Porto antes de avanzar que el sindicato presentará alegaciones al procedimiento de autorización ambiental integrada.

Por su parte, el encargado de desarrollo rural de Unións Agrarias, Jacobo Feijoo, ha detallado que se encuentran con un proyecto «distinto» al que se les explicó en abril de 2022 al tratarse ahora de «una celulosa estándar, donde un 70% de la producción sería para pasta de papel y un 30% para lyocell, sin el producto acabado», lo que les plantea «muchas dudas».

Unas dudas sobre las que, ha insistido, son «tanto medioambientales, como de abastecimiento, como de posibilidad de financiamiento». Sobre el abastecimiento, Jacobo Feijoo ha apuntado que cuando se anunció esta iniciativa todavía no se conocía la sentencia del Tribunal Supremo que «despejó la permanencia de Ence en Galicia», por lo que entiende que Altri «contara que el escenario más probable era que Ence cerrara y que no iban a tener problemas de abastecimiento».

Rechazo de la CIG

La CIG también ha anunciado que presentará alegaciones al proyecto de Altri en la comarca de A Ulloa y ha manifestado su apoyo a las acciones desarrolladas hasta el momento por vecinos de la zona, así como por la Plataforma por unha Ulloa Viva y por la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa.

En una nota de prensa, el secretario xeral, Paulo Carril, ha reivindicado el rechazo de la central sindical al modelo de «industria de enclave que representa el proyecto», con un modelo «depredador» de los recursos naturales, «especialmente del agua y de la madera», y con «grave impacto ambiental, social y económico».

Por eso, Carril ha rechazado también que se declare de utilidad pública y que sea considerado por la Xunta como proyecto industrial estratégico.

Más voces críticas al proyecto

La Federación Rural Galega (Fruga) ha afirmado que el proyecto de Altri supone «un gran peligro» para la actividad agropecuaria de la zona, no solo para A Ulloa, sino también «para las comarcas de Arzúa, Terras de Melide y O Deza.

En concreto, ha detallado que estas cuatro comarcas cuentan con 4.087 explotaciones pecuarias, lo que supone un 18,6% del total de las existentes en Galicia (21.980), y unas 90.187 cabezas de ganado vacuno.

Por eso, considera que «todo este potencial productivo» va a ser «amenazado» en el caso de que la factoría se instale en Palas de Rei, al igual que «la DO queso Arzúa-Ulloa, con más de 20 empresas transformadoras y la segunda en producción de queso de todo el Estado español».