Vegalsa se suma al ‘boom’ de la comida para llevar con su sección de platos preparados

Vegalsa-Eroski irrumpe en el negocio de la comida para llevar. La cadena de distribución gallega ha puesto en marcha la sección “Cocina” en el Eroski Center de Betanzos después de realizar el mismo movimiento en sus Autoservicios Familia de Carballo y Luanco (Asturias).

La compañía apuesta así por un negocio en auge en países como España. No en vano, el informe Food of the Nation que la consultora Kantar elaboró tras recopilar los datos sobre hábitos de consumo y alimentación en España en la última década revelaba que los hogares españoles habían dejado de preparar un total de 41 millones de comidas y cenas a lo largo de 2019.

Este hueco ha sido ocupado por los locales de restauración, en donde han tenido lugar siete de estas diez comidas que han dejado de prepararse en los domicilios, mientras que las tres restantes se siguen consumiendo en el hogar bajo las fórmulas del delivery (encargos a domicilios) o el take away (comida para llevar tanto de los propios restaurantes como de supermercados que apuestan por esta fórmula, como es el caso de Vegalsa-Eroski).

La apuesta de Vegalsa por la comida preparada

“Fruto de nuestra apuesta por la innovación permanente para adaptarnos a las nuevas tendencias de consumo, desde Vegalsa-Eroski apostamos por la comida preparada con venta asistida para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes para todos los momentos del día: desayuno, comida, merienda y cena. Y lo hacemos ofreciendo en esta sección productos caseros y naturales, contando con un surtido equilibrado con la mínima presencia de aditivos o conservantes, en el que tienen gran protagonismo los productos locales, y a precios competitivos”, ha recalcado el director de Compras de Vegalsa-Eroski, Jorge Eiroa.

Imagen de la nueva sección «Cocina» que Vegalsa ha implantado en su Eroski Center de Betanzos

En concreto, el Eroski Center de Betanzos cuenta con una oferta de 70 platos caseros ya preparados. Entre ellos se encuentran desde ensaladas o pizzas ya elaboradas hasta platos asados a base de pollo o costilla de cerdo, así como bocadillos calientes, empanadas gourmet, zumos, gazpachos o smoothies. La apuesta de Eroski Center por su sección “Cocina” se complementa con el espacio específico que ha habilitado en el exterior del supermercado con sillas y mesas, permitiendo, de esta manera, tanto el take away como la consumición de estos platos en las inmediaciones del centro.

Nueva oportunidad de mercado

De esta forma, Vegalsa-Eroski afianza su apuesta por un negocio (el de la comida para llevar) que se encuentra al alza en España y que ha abierto una nueva vía de ingresos para los supermercados. Así lo certifican los últimos datos de la Asociación de Empresas de Gran Consumo (Aecoc), que revelan que las ventas de comida preparada en superficies comerciales se han duplicado de abril de 2020 a febrero de 2021, tras recibir un nuevo empujón de la mano de las restricciones por el Covid-19.

Este nuevo patrón de consumo ha acelerado la apuesta de supermercados por dotarse de unidades de platos preparados, n movimiento que ha sido seguido incluso por alguna de las marcas estrella con presencia en sus stands. Es el caso, en clave gallega, de la propia Pescanova. La compañía con sede en Redondela (la novena marca más consumida en toda España, según el último estudio de Kantar) se ha unido, junto a Campofrío, al grupo de restauración Sagar para impulsar tres restaurantes virtuales a través de los cuales articularán sus propuestas gastronómicas para envíos a domicilio.

Se trata de uno de los últimos episodios de la revolución que se está produciendo con el boom de la comida para llevar y la lucha por la cuota de estómago de la restauración. La pandemia ha acelerado una tendencia que ya se encontraba al alza en países como España al calor del uso de los smartphone y la reducción del número medio de integrantes por hogar.