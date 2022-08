“Tardaremos al menos dos años en volver a una inflación del 2%” 

José Manuel González-Páramo echa números. Y lo hace con el libreto de los argumentos en la mano. “Tardaremos al menos dos años en retornar a tasas del 2% de inflación”, pronostica el catedrático en los Observatorios de Economía Digital Galicia. “Para la gente, la inflación no ha sido un problema en los últimos veinte o treinta años; y esto ha cambiado”, dice.

Sus cálculos también apuntan a que “los tipos de interés en Europa se estabilizarán en el entorno del 2% en 2023”, y que “estamos en el umbral para comenzar con la consolidación fiscal; si no, las primas de riesgo volverán a morder”.

Inflación

José Manuel González-Páramo, consejero independiente de Abanca y exconsejero del Banco de España y del Banco Central Europeo, ha hablado, entre otros asuntos, de la inflación

Tampoco rehúye el economista de la polémica que envuelve los nuevos impuestos a la banca y a las energéticas. Y en este sentido asegura que “es muy difícil evitar que las subidas de impuestos no se trasladen a costes y a precios”.

“Entramos en una era de inseguridad energética y económica”, dice, y “es un despertar duro para una Europa cándida, especialmente Alemania”. En este sentido, asegura que esta nueva era “traerá desglobalización, desdolarización de las economías, diversificación y más defensa”.

Galicia

"Es lentísimo el proceso de convergencia de Galicia con España". José Manuel González-Páramo, consejero independiente de Abanca y exconsejero del Banco de España y del Banco Central Europeo

El proceso de convergencia de la economía gallega con la española resulta “lentísimo” para González-Páramo, que ve sin embargo como “una de las grandes ventajas de Galicia la diversificación de su estructura productiva”. En Galicia la crisis demográfica, completa su análisis, “requiere acciones urgentes”.

Sobre los Next Generation, el economista lamenta que “estamos demostrando que no tenemos capacidad para usar los fondos que nos regalan”. Así de crudo lo ve González-Páramo, que advierte que “es desesperantemente lento el ritmo de ejecución de los Next Generation”.