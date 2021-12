Á vangarda en transición enerxética

Todas as grandes cidades enfróntanse ao reto de aplicar políticas públicas que entronquen cos obxectivos da Axenda 2030 para o desenvolvemento sostible, un plan de acción a favor das persoas, o planeta e a prosperidade.

En materia medioambiental, o desafío sitúase na necesidade de poder dispor de enerxía accesible e non contaminante. O Concello da Coruña ven de aprobar o maior contrato en materia de subministro eléctrico da súa historia co obxectivo de renovar completamente o alumeado público da cidade para facelo máis eficiente, máis económico e máis coidadoso co medio ambiente.

Grazas aos máis de 12 millóns de euros de fondos europeos IDAE, o Concello da Coruña poderá afrontar a renovación de máis de 21.000 puntos de luz, trocando as luminarias existentes por outras de luz led, con moito menor consumo e menor mantemento, o que redundará, no curto prazo, nunha maior calidade lumínica, e no longo prazo, nun aforro considerable no gasto enerxético do Concello.

O contrato que se acaba de licitar por máis de 30 millóns de euros non inclúe só a renovación das luminarias, senón tamén o seu mantemento, e unha prestación de garantía total contra calquera incidencia ou eventualidade ademáis da aplicación dun sistema de telexestión para regular de xeito remoto o sistema.

No ano 2022 a previsión é que a factura eléctrica sexa de 2,6 millóns de euros, mais unha vez rematada a instalación das novas luminarias, esa factura baixará aos 1,3 millóns de euros, a metade.

Esta renovación integral do sistema de iluminación da cidade non suporá só un aforro económico moi importante, senón que co novo sistema evitarase a emisión á atmosfera da contaminación equivalente a 2.000 vehículos. O goberno que lidera Inés Rey materializa deste xeito o seu compromiso cos obxectivos fixados pola Axenda Urbana 2030 e sitúa á Coruña á vangarda das cidades españolas en materia de sostibilidade e transición enerxética.