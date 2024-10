El problema de los Fondos Europeos: ¿por qué las pymes quedan fuera?

La llegada de los fondos europeos NextGenerationEU ha generado una gran expectativa en todos los sectores de la economía española, con 140.000 millones de euros. Estos recursos, tienen como objetivo revitalizar la economía tras la crisis provocada por la pandemia, con un enfoque en la transformación digital, la sostenibilidad y la innovación. Sin embargo, a pesar de la magnitud de los fondos asignados a España, un problema recurrente ha surgido: la mayor parte de estos recursos se está destinando a la administración pública y grandes corporaciones, mientras que las pequeñas y medianas empresas (Pymes), que constituyen más del 99% del tejido empresarial español, apenas han visto un impacto significativo.

“Los fondos asignados a España suponen el 11% del PIB nacional, y equivalen a unas 5,5 veces la inversión pública anual.

Históricamente en España devolvemos +50% de los fondos europeos asignados y somos incapaces de gastar el dinero que recibimos de la UE, por ello tenemos una de las peores ejecuciones, por detrás de Eslovaquia o Rumanía. Solo el 9% de las empresas acceden a ayudas públicas, de ellas el 80% de los casos siempre son las mismas y el 30% de los proyectos están sin realizar por falta de financiación. Por ello, el 30% de los fondos disponibles no llega en condiciones óptimas a los beneficiaros, lo que provoca que +1.800 millones de euros NO REFUERZAN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA por desconocimiento, no solicitud o devoluciones.

“La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso, y aplicar después los remedios equivocados”. Groucho Marx.

La falta de información, de asesoramiento especializado, la lentitud en la aprobación de los concursos por parte de las administraciones y la escasa agilidad en los procesos de pago se ha convertido en una barrera para estas pequeñas y medianas empresas que buscan financiamiento para innovar y crecer. Para contrarrestar esta situación, presentamos soluciones efectivas que van desde conferencias informativas y oficinas digitales de subvenciones hasta programas de capacitación en gestión de fondos europeos, diseñados para abrir puertas a las Pymes y otras organizaciones y ayudarlas a aprovechar estas oportunidades de financiación.

“Seis empresas del selectivo Ibex 35 se han adjudicado más de 420 millones de euros a través de 54 contratos públicos procedentes de los fondos europeos Next Generation. De ese total, ACS, Telefónica e Indra concentran más del 91% del dinero adjudicado, según los datos extraídos del Portal de Contratación.

El desafío de la distribución óptima de fondos

De acuerdo con recientes estudios y análisis económicos, una gran porción de los fondos europeos asignados a España se ha quedado atrapada en complejas burocracias administrativas. Estas barreras ralentizan el flujo de capital hacia donde más se necesita: las Pymes. Mientras que las grandes entidades cuentan con equipos dedicados y recursos especializados para gestionar las complejas solicitudes de subvenciones, las pequeñas empresas y otras organizaciones a menudo no cuentan con los medios ni el conocimiento para acceder a estas oportunidades.

El resultado es que muchos de estos fondos, en lugar de servir como motor de crecimiento para los emprendedores, startups, pequeños negocios, ONG y otras asociaciones, se quedan en el ámbito de la administración pública o se destinan a grandes proyectos de infraestructura que, si bien necesarios, no generan el impacto directo e inmediato que las Pymes necesitan para sobrevivir y crecer.

“La gestión de fondos es un ciclo complejo que abarca desde la búsqueda, evaluación, la solicitud, la recopilación de información, el análisis del proyecto, el posicionamiento en internet, el alta en las plataformas digitales, la tramitación, el seguimiento, la supervisión durante y después de la concesión, su cierre y justificación.

Causas del problema de asignación óptima de fondos

1. Falta de conocimiento y divulgación: Muchas Pymes desconocen la existencia o los detalles sobre cómo acceder a los fondos europeos. Las oportunidades de financiación, especialmente las que provienen de subvenciones, son difíciles de entender sin un asesoramiento especializado.

2. Complejidad burocrática: Los procesos de solicitud de fondos son largos, engorrosos y requieren un nivel de expertise que no está al alcance de muchas Pymes. La cantidad de documentación y los requisitos específicos hacen que muchas empresas pequeñas se rindan antes de iniciar el proceso.

3. Falta de apoyo especializado: Mientras que las grandes corporaciones pueden permitirse departamentos legales y administrativos para gestionar los fondos y licitaciones, las Pymes rara vez cuentan con este tipo de soporte, lo que les dificulta competir en igualdad de condiciones. Además, hay pocas consultoras especializadas en este segmento del mercado que se encarguen de una gestión integral, en lugar de limitarse a ser simples tramitadoras.

“Más del 50% de las licitaciones internacionales se cubren por adjudicación directa, al no haber propuestas y eso que es un mercado al que puede presentarse cualquier profesional, empresa o institución.

¿Qué soluciones existen para un acceso justo y eficaz?

Con el objetivo de corregir esta injusticia y facilitar el acceso de las Pymes y otras organizaciones a los fondos europeos, proponemos un conjunto de soluciones concretas que buscan eliminar las barreras actuales:

1. Conferencias y foros de divulgación sobre los fondos europeos: Realizar seminarios online gratuitos donde desglosar de manera sencilla y accesible las oportunidades de subvenciones disponibles. Estos no solo explican los fondos, sino que también ofrecen orientación práctica sobre cómo solicitarlos. La idea es brindar a las organizaciones la información que necesitan para aprovechar al máximo estas oportunidades.

2. Oficinas digitales de subvenciones: Modelo innovador para contrarrestar la complejidad burocrática y simplificar los procesos. Estas oficinas funcionan como un punto de apoyo donde las Pymes y otras organizaciones pueden acceder de forma sencilla, recibir asesoramiento personalizado, simplificar la tramitación de subvenciones y obtener acompañamiento en todas las etapas del proceso, desde la solicitud hasta la adjudicación de fondos. A través de redes de colaboración profesionales, se evita la creación de cuellos de botella en la gestión de los fondos, optimizando los recursos y la eficiencia. Además, con tecnologías de RPA (Robotic Process Automation), DPA (Automatización de Procesos Digitales), IA y blockchain, se agiliza el sistema, facilitando el acceso a la financiación.

3. Cursos de capacitación en subvenciones europeas: Reconociendo la necesidad de formar a los empresarios, profesionales y directivos de las organizaciones, por la falta de gestores especializados, los cursos de capacitación en gestión de subvenciones y licitaciones son una solución clave. Estos cursos están diseñados para que Emprendedores y empresarios, profesionales del sector público, consultores y asesores, Universidades y escuelas de negocio e Instituciones del tercer sector aprendan no solo a identificar las subvenciones disponibles, sino también a elaborar propuestas exitosas, a gestionar los fondos de manera efectiva y que estas cumplan con las normativas europeas. Este tipo de formación es crucial para que las pequeñas organizaciones se posicionen en igualdad de condiciones con las grandes corporaciones.

4. Asistentes virtuales con IA: Son una Inteligencia Artificial con ChatGPT4 y 4.o que desarrolla las funciones de un profesional humano. Permiten responder de forma rápida y 24/7 a cualquier duda que sobre la gestión de subvenciones y licitaciones y aprenden continuamente para dar la mejor información. Permite dar un extraordinario servicio a un bajo coste.

Conclusión

La distribución desigual de los fondos europeos en España representa un desafío serio para la recuperación equitativa de la economía. Las Pymes, que son la columna vertebral del tejido empresarial, no están recibiendo el apoyo necesario debido a la falta de conocimiento y las barreras burocráticas. Sin embargo, con soluciones como las planteadas, estamos decididos a cambiar esta situación y garantizar que las Pymes y otras organizaciones tengan acceso a los recursos que necesitan para crecer y prosperar. Hacemos un llamamiento a la Administración del Estado para que cuente con estos servicios especializados, ya que su implementación podría agilizar de forma efectiva la gestión y distribución de los fondos, favoreciendo un acceso más justo y eficiente a la financiación.

Es momento de actuar y garantizar que los fondos europeos lleguen a quienes más los necesitan: las Pymes españolas.

«No estamos en crisis, ni en época de cambio, estamos en un cambio de época con múltiples oportunidades». Guillermo Taboada.