Las tecnologías exponenciales rompen los modelos de negocio clásicos

La tecnología es el vehículo que acerca los sueños a la realidad. Desde vender productos en 3D en el Metaverso hasta poder visitar virtualmente tu empresa hace tan solo una década sólo se podía ver en películas futuristas y de ciencia ficción. Pero hoy en día esta tecnología ya existe, además está siendo utilizada y supone un cambio de paradigma que se traduce en una oportunidad de negocio.

El incremento de la popularidad de los proyectos dentro del entorno Web.3 (lectura, escritura y propiedad digital), con NFT (Non-Fungible Tokens) y el Metaverso están batiendo récords históricos en búsquedas en Google y Bloomberg predice que el tamaño del mercado del metaverso podría alcanzar los 2,5 billones de dólares en 2030. Por tanto, vivimos en una era tecnológica sin precedentes, donde la aceleración es cada vez mayor y la disrupción es inminente. La innovación ha dejado de ser un lujo, convirtiéndose en una necesidad si queremos mantenernos en un mercado volátil, incierto, ambiguo y complejo. El siglo XXI trae oportunidades infinitas de crecimiento exponencial para aquellos que sean capaces de aprovecharlo, por lo que el conocimiento y el empleo de las tecnologías es fundamental para la supervivencia y evolución de cualquier tipo de organización.

El uso de la tecnología de forma efectiva nos lleva a las organizaciones exponenciales (Salim Ismail), que son aquellas cuyo impacto es 10 veces mayor que sus pares, como nuevo modelo que tiene éxito en este entorno caracterizado por la cuarta revolución. Gestionan muy bien la abundancia y son capaces de crecer de forma exponencial, como demuestran los ejemplos de Uber, que gestiona muy bien una abundancia de conductores, o Airbnb que lo hace con la abundancia de alojamientos. Pero también surgen nuevos empleos y oportunidades, según IEBS Business School, la escuela digital líder en formación online, dentro de las 10 profesiones más demandadas está el Desarrollador de ecosistemas de metaverso y Telefónica acaba de nombrar a su primera Chief Metaverse Officer.

Por tanto, podemos decir que los Metaversos son el punto de encuentro de las diferentes tecnologías y los definimos como el mundo digital posible en el que las personas participan y conviven libremente como identidades digitales independientes, o de una forma más específica, son un mundo virtual, una red de entornos virtuales siempre activos en los que muchas personas pueden interactuar entre sí y con objetos digitales mientras operan representaciones virtuales, o avatares, de sí mismos. En este momento están en plena actualidad, generando unas expectativas a nivel empresarial y social extraordinarias.

Existen tres aspectos clave del metaverso que no podemos obviar para saber su alcance futuro, la presencia, la interoperabilidad y la estandarización. La presencia es la sensación de estar realmente en un espacio virtual, con otros virtuales. La interoperabilidad significa poder viajar sin problemas entre espacios virtuales con los mismos activos virtuales, como avatares y elementos digitales. Y la estandarización es lo que permite que su adopción sea generalizada.

El metaverso no sería posible sin las criptomonedas y el blockchain (cadena de bloques que elimina a los intermediarios descentralizando toda la gestión). Esta tecnología también hace posible la existencia de los NFT (activos digitales o tokens únicos y no intercambiables) que podemos asociar a productos digitales. Por estas razones, solo durante el próximo año, la inversión en el metaverso se multiplicará por 10.

¿Qué son las tecnologías exponenciales?

Las tecnologías exponenciales son aquellas en las que, en muy poco tiempo, su precio y complejidad va disminuyendo de forma relevante, pero, al mismo tiempo, su capacidad y el número de aplicaciones aumenta de forma exponencial. Son utilizables, prácticas, asequibles y capaces de resolver problemas reales. A las ya habituales como la Inteligencia Artificial, el Internet de las Cosas, el cloud, la robótica avanzada, los vehículos autónomos, la impresión 3D, me gustaría añadir estas que por su singularidad y crecimiento destacan:

1. TECNOLOGÍA HÁPTICA: a través de sensores incorporados en partes del equipamiento que sea utilizado (guantes, ropa, accesorios) sean capaces de emular el sentido del tacto.

2. REALIDAD AUMENTADA: esta tecnología nos aporta contenido extra dentro de la realidad, ampliándonos la forma de ver la información y el abanico de aplicaciones es enorme: educación, turismo, hostelería, medicina…

3. REALIDAD INMERSIVA: está basada en la recreación de espacios reales con los que se puede interactuar. La realidad a la que asistiremos normalmente es fotografiada a través de cámaras de 360 grados y otras técnicas, con el fin de detallar de una forma fidedigna la realidad, para su posterior exploración, es lo más parecido a teletransportarse.

4. REALIDAD VIRTUAL: una de las más extendidas, gracias a la industria de los videojuegos y el sector del ocio. Permite recrear un mundo virtual que te rodea, llevándote a lugares imaginarios u ofreciendo experiencias imposibles de experimentar en la vida real. Es la puerta de acceso a un mundo inventado donde sólo la imaginación pone los límites.

5. INFRARROJOS: aunque esta tecnología no es nueva, está viviendo una nueva juventud gracias a las posibilidades que le ofrecen el avance en la potencia computacional de los procesadores actuales de los dispositivos.

6. REALIDAD DISMINUIDA: muy poco conocida, esta tecnología es la contraposición a la realidad aumentada que nos ofrece un plus, elimina partes de la realidad para dejar sólo lo esencial. Desde visitar una ciudad completamente vacía sin gente, a eliminar el ruido y el desorden de tu puesto de trabajo.

7. HOLOGRAMA: puede suponer una nueva forma de interactuar con objetos y personas, a través de un doble haz de luz que ofrece tres dimensiones en un entorno real sin necesidad de ningún dispositivo.

8. TELEINMERSIÓN: estar dentro de una película, compartir clase virtual con tus compañeros o ver un espectáculo con tus amigos desde la otra punta del mundo. Es la que menos desarrollada está, debido a que la conexión a internet y el ancho de banda necesarios para que la experiencia sea completamente satisfactoria es muy alta. El despliegue del 5G puede revolucionar su uso.

¿Cómo pueden estas tecnologías ayudar a las organizaciones?

Como hemos visto son múltiples las posibilidades que nos ofrecen, empezando a tener ejemplos importantes en el mercado que nos indican el camino a seguir. Metrovacesa comienza a construir pisos en el metaverso, Indra ha anunciado el lanzamiento de Phygital, su innovadora propuesta de soluciones integrales para conectar el mundo físico y el digital (OT/IT) en cinco ámbitos prioritarios: operación de infraestructuras, gestión de activos, fabricación y logística, ciudades y territorios, y sostenibilidad y clientes y Disney entrará en el poniendo en valor su capacidad para desarrollar su negocio gracias a la experiencia de la compañía en el área de animación y creación de experiencias en sus parques temáticos y producciones audiovisuales y el sector turístico permitirá a sus usuarios visitar cualquier parte del mundo desde una perspectiva totalmente inmersiva. En un ámbito más pequeño tenemos al ecosistema innovador Red Mundo Atlántico que ha creado un Metaverso para conectar a todos sus socios del eje atlántico para generar proyectos, negocios y cambio positivo. … las posibilidades son tantas como permita la imaginación.

La capacidad de ofertar productos y servicios en el metaverso será un cambio muy parecido al que vivieron las empresas cuando pasaron de ofrecer sus servicios físicos a trasladar el proceso de venta al canal online gracias a Internet. En este caso, se abrirán nuevas posibilidades que hasta ahora son ciencia ficción. Desde Interim Manager Consulting (IMC), con una experiencia de más de 10 años en estos temas y aplicando metodologías innovadoras (ExO, dirección por misiones, digital gestión, OKR…) analizamos lo modelos negocio y diseñamos transiciones a estos nuevos canales sin sobresaltos y midiendo bien los costes, la repercusión en los equipos y la adaptación a la cultura organizacional. Realizamos una integración de la cultura, el talento y el modelo de negocio con las tecnologías exponenciales para generar nuevas oportunidades. Incidimos en realizar cambios en la cultura y en las estrategias, formar el talento en competencias digitales y crear planteamientos de marketing específicos para los metaversos que tengan un gran nivel de personalización en el mensaje y que se apoyen en bases tecnológicas.

Por tanto, podemos decir que el empleo de estas tecnologías genera su propia economía virtual y que además puede tener un gran impacto social.

¿Cómo afecta la fiscalidad al metaverso?

Es uno de los grandes retos legislativos lo que nos presenta esta nueva realidad. Desde el punto de vista español, no cabe duda de que si una empresa o individuo residente fiscal en España obtiene cualquier tipo de renta en un metaverso debería estar sometida a tributación en España bajo una obligación personal como sujeto pasivo del impuesto correspondiente. Una persona no-residente fiscal en España, propietaria de terrenos virtuales en diferentes ciudades españolas y vende u obtiene rentas por alquilar dichas parcelas en el Metaverso, deberá declarar o tributar por ellas ante la Administración tributaria española. Por otro lado, si dicha persona o entidad obtiene una ganancia en un videojuego, que además no ha sido desarrollado por ninguna sociedad española, el Estado español no tiene por ahora ninguna potestad para gravar la renta al no existir ningún vínculo con España.

No sería de extrañar que los Estados vieran en el Metaverso una nueva fuente de financiación.

El concepto de residencia fiscal sigue en declive y perdiendo fuerza, quedando prácticamente vacío de contenido en este universo virtual. Por tanto, la fiscalidad en el Metaverso dará mucho que hablar en los próximos años y no sería de extrañar que los Estados vieran ahí una nueva fuente de financiación.

Vivimos un momento de la humanidad fantástico en el que podrás hacer teletrabajo igual que si estuvieras en la oficina, ver a tus amigos como hologramas y relacionarte con ellos mientras diseñas en el aire. Podrás aprender más rápido viendo como las instrucciones de cualquier dispositivo aparecen flotando a tu lado, tendrás tu parcela virtual y podrás pagar con una moneda descentralizada y no controlada por ningún gobierno. Interactuarás con personas de todo el mundo, compartirás conocimientos, recibirás formación igual que si estuvieras de forma presencial. Incluso podrás vivir experiencias increíbles, como flotar en el espacio o comprender conceptos que son imposibles de explicar en la realidad.

“Cualquier tecnología suficientemente avanzada es equivalente a la magia” Arthur C. Clarke