Para lelas (y para lelos)

Pues va y resulta que, como parte de la ciencia matemática, la geometría pues que también es una ciencia exacta. Desde su inicio, allá por los griegos, ya Euclides en sus eternos Elementos de Geometría enunció en su quinto postulado que dos rectas en paralelo acaban confluyendo, pero en el infinito. Vaya, ¡Qué largo me lo fiais!, como dice el clásico; el infinito, vete tú a saber por dónde cae el infinito, eso sí, más allá del telón de grelos, más o menos como por Madrid. O cerca.

Universos paralelos

Pues el axioma del griego, con el correr de los años, fue dando mucho de sí, acercándose, cada vez más, al infinito, provocando como resultado la más actual teoría de los universos paralelos, esto es, la existencia de varios mundos a la vez. Pues a la cuántica que nos acaban confluyendo Ana Pontón y los suyos, proclamando la existencia de un “gobierno alternativo” al de la Xunta salido, es un decir, de la última comparecencia en las urnas. Pues van Rueda y también los suyos y responden con un jocoso video para atraer a los átomos más jóvenes a través del universo TikTok con emoticonos incluidos. Duelo de físicas, el atomismo contra la cuántica, en el mundo de la teoría de cuerdas. Pues vaya, como para ahorcarse.

En una oferta de suprema generosidad y ante la posible inacción de un gobierno legítimamente avalado por los votos, Ana Pontón, en nombre de su grupo, anuncia que van a llevar a cabo “un riguroso trabajo de control, pero al mismo tiempo, actuaremos como un gobierno alternativo”. Esto tan cacareado de la crisis de las democracias está llegando ya a dimensiones cósmicas. Sorprendente manera de ejercer la oposición, convirtiéndose en aquello a lo que oponerse. Simbiosis total, compuesta desde innovadoras costumbres políticas. Como nos advertía Bertrol Berch, “Qué tiempos serán los que vivimos, que es necesario defender lo obvio”.

La propuesta de mano tendida del BNG no parece muy cargada de buenas intenciones. En principio, y según declaración, a cada crítica se aportará una solución. Si seguimos la lógica, esa que también inventaron los griegos, una solución es una alternativa a un problema, con lo que la crítica afectará siempre a un problema. Vaya, un Modus ponendo ponens, de toda vida. Tiembla Rueda y déjate de postureos en las redes y saca papel y boli, que a cada iniciativa gubernativa, convertida en crítica, seguirá una solución que, seguro, seguro, que tu gobierno no habrá tenido muy en cuenta. Y a ver si te enteras de que, a juicio de nuestra Hipatia local, pues que no les salen las cuentas, porque habiendo ganado las elecciones con casi un 48% del apoyo electoral, a Rueda, “la mayoría de los gallegos y de las gallegas no le dieron su confianza ni su apoyo en las urnas”. Si ya teníamos problemas con la geometría, ni te cuento con la aritmética.

Menos mal que nos queda Portugal

Tal y como siempre nos conminó Siniestro Total, sobre todo dada su cercanía con lo luso, pues que Portugal estaría más cerca de lo que parece. Desde hace un tiempo, parecía que, en Lugo, pero, visto lo visto, puede que Portugal acabe estando en dónde está, en Portugal. Compostela Aberta acaba de convertir a Santiago en la capital del reino de Palas de Rei. Con Altri ya convertido en un vodevil, pues que a la alternativa que ya no les salen “as contas”.

Quizás haya que pedirle a Brais Ruanova, conselleiro alternativo, en paralelo a María Jesús Lorenzana, que las vuelva a hacer, y, a lo mejor, hasta salen. Eso sí, con la ayuda de la correspondiente secretaría técnica montada al efecto. Pontón ofrece unidad gracias al apoyo que prestarían desde Madrid donde confluyen las paralelas. Eso sí, una única unidad.

Sostiene Pontón que hay que hacer “política de luces largas”, suponemos que para deslumbrar a una Galicia falta de una geometría adecuada, sin una aritmética de ideas válidas, que sumen y no que sirvan para lograr una topología asimétrica que no responda a una alternativa estadística realmente de presente. En fin…Todo pura matemática. Pues que aproveche ahora el BNG, en estos momentos históricos, para ocupar el sitio que deja el nuevo candidato a las elecciones europeas por parte del PSdG, Gonzalo Caballero. De geometría quizás no sepa, pero el cálculo bien que lo domina.