Pasapalabra

Tambores de guerra suenan estos días, fuera y dentro. Cuanto más resuenan, las metáforas menudean y se citan clásicos de la polemología, ya se sabe, ese saber dedicado a esclarecer los mejores modos de incentivar y favorecer un desencuentro por medio de herramientas de aniquilación. Desde el siempre citado El arte de la guerra de Sun Tzu hasta el más actual De la Guerra de von Clausewitz, los libros sobre el arte de combatir se aplican con cierta facilidad a los rifirrafes que sobrevengan, en particular cuando se aplican en economía, en empresa y, más particularmente, en política.

Cuentos chinos.

Pues no vamos a ser menos; la actualidad lo exige. Y uno de los clásicos poco citado es también, como el de Sun Tzu, un libro chino de título Las 36 estrategias chinas para la guerra. Recopilación de unos 5.000 años de pensamientos y asertos sobre el arte de guerrear obra de Gao Yuan, se erigen como enseñanzas en formato haiku que pueden explicar el hoy y el mañana de esta intempestiva bronca en Génova 13 con resultados imprevisibles. Citamos únicamente cinco que pareciera estar siendo ya utilizadas por ambos contendientes.

– Estratagema 20.- “Pescar en aguas turbulentas”, que anima a los partícipes a mantener una aparente calma en momentos turbios y de turbulencia con el avieso interés de conseguir una meta torticera.

– Estratagema 12.- “Aprovechar la oportunidad para robar una cabra”, que incita al aprovechamiento de cualquier error del enemigo para obtener una ventaja propia.

– Estratagema 11.- “Sacrificar el ciruelo por el melocotonero”, un quid pro quo no producido todavía pero que ya se ha cobrado una víctima, Ángel Carromero. Falta una cabeza ofrecida desde el otro lado.

– Estratagema 13.- “Golpear la hierba para asustar a la serpiente”, donde atacando un blanco secundario, se puede forzar al contrario a que haga públicos sus secretos más inconfesados.

– Estratagema 5.- “Saquear una casa en llamas”, aplicable a los dos en liza, basándose en la convicción de que el enemigo con problemas internos se encuentra maduro para ser conquistado.

El saber milenario chino vuelve en nuestro auxilio y su máximo exponente, Confucio, advierte “si careces de la autoridad suficiente, la gente no te escuchará; y si no te escucha, tus órdenes no serán cumplidas”. El desgaste que sufrirán ambos, les inhabilitará para un triunfo legítimo.

Elogio de la Irresponsabilidad.

Pero en toda esta vorágine genovita, se amontonan numerosos implicados. En una gradación que mida la importancia, los irresponsables partícipes se podrían clasificar del siguiente modo:

– Perpetradores, que son aquellos que personifican la gresca. Indudablemente, aquí hay dos muy claros: Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado.

– Instigadores, quienes, como su nombre indica, favorecen el hostigamiento mutuo sin intervención directa: Miguel Ángel Fernandez y Teodoro García Egea.

– Incitadores, siendo esta una casta conformada por un numeroso grupo de palmeros, principalmente provenientes de los medios afines, en particular por parte de supuestos preclaros lectores de la actualidad con programas radiofónicos muy tempraneros.

– Protectores, dos muy claros por ambas partes, Esperanza Aguirre y José María Aznar.

– Espectadores pasivos, todos aquellos miembros del partido que, teniendo un cargo de relevancia asisten, ya desde algún tiempo atrás, impávidos ante un desastre más que esperable. Son tantos que no basta un artículo para poder citarlos a todos.

Pero, como suele utilizar de muletilla uno de estos incitadores radiofónicos mañaneros, turolense él, hay una cuestión de fondo: la guerra que se libra va más allá de lo meramente personal. Se subasta la orientación de futuro del PP como partido de corte conservador, dubitativo en este momento entre la moderación provocada por un centro derechazo o la radicalización hacia el populismo más populachero. Ahí parece estar la raíz más profunda de esta pelea de gallitos jaleados que, irresponsablemente, está poniendo en solfa el mismo sistema democrático de partidos consolidados. Y, en consecuencia, a España entera, vaciada, llena o semi desnatada.

En el inicio de otro asalto más, dos tácticas chinescas, casi como sendas mascarillas, se vuelven sonidos de campana y esperamos que ambos dos púgiles sean capaces de escucharlos:

– Estratagema 30.- “Hacer que el anfitrión y el invitado intercambien sus sitios” como ya sugirió alguno de los barones más representativos del propio partido.

– Estratagema 33.- “Dejar que el espía siembre la discordia en su propio campo”, táctica que ya ha dado sus frutos y que nos va a traer días de consternación; todavía.

Finalmente, ofrecemos una Estratagema, ésta la número 31 que por su clarividencia se explica por sí misma: “Utilizar a una mujer para tender una trampa a un hombre”. La ancestral sabiduría oriental no por previa deja de resultar moderna; y muy actual. La batalla que pareciera haber estallado ahora tiene su génesis en otra mujer, muy anterior y con el mismo puesto que la actual.