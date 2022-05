Sanxenxo ya es nuestra Marbella

Sanxenxo y las Rías Baixas ya están en la diana de todos los teleoperadores turísticos y la prensa rosa europea. Y no, no soy monárquico y nunca lo he sido. Mi opinión no va de intentar valorar la ética y moral del rey emérito, cada cual que sea responsable de sus actos y de su conciencia. Va de que por fin tenemos nuestra Marbella gallega consolidada y con la proyección turística y económica deseada, guste o no.

La enormemente mediática presencia en Sanxenxo del rey emérito ha sido, y sigue siendo, portada constante de medios nacionales de todo tipo y, por supuesto, de los medios extranjeros. La descomunal campaña mediático-publicitaria que ha llevado Sanxenxo a casi todo el planeta no tiene precio. Voy con los datos del antes y después, para que contrasten el retorno.

El valor patrimonial de las segundas residencias en Sanxenxo creció un 40% desde 2012

En Sanxenxo siempre hubo más gente veraneando que viviendo en el municipio, lo cual ya era una tónica habitual, pero los datos previstos ahora son abismales. El municipio únicamente tiene un centenar escaso de viviendas en el circuito de comercialización del alquiler tradicional, pero las viviendas disponibles para alquiler vacacional suman 2.223 según el último registro de la Xunta, 23 veces más, casi nada.

El valor patrimonial recuperado en la última década de las segundas residencias en este municipio-con Portonovo incluido- ronda el 40% en la comparativa entre 2012 -en plena crisis financiera-y este 2.022.

¿Quien supera está recuperación?

Otro dato más: las pernoctaciones en el mes de agosto del año pasado fueron de más de 212.000 .Y las previstas para estos meses de julio y agosto se estiman ahora en cerca de 500.000.

¿Qué municipio vacacional supera esto?

La reducción de un 70% del stock de viviendas de segundas residencias en la comparativa en la última década en el conjunto de Galicia es nítido y sólido. El total de segundas residencias en el circuito de comercialización en mayo 2012 era de 15.000 viviendas en costa y, actualmente, el total de segundas residencias en el circuito de comercialización no supera las 4.500 viviendas de segunda residencia. Y eso que en este stock están incluidas las nuevas promociones en costa gallega: 250 viviendas repartidas en 30 promociones de viviendas de segundas residencias.

Debo decir que no es que se hayan comercializado las 10.500 segundas residencias en su totalidad en una década, sino que sus propietarios las han vendido, arrendado como viviendas vacacionales o, simplemente, ha cambiado su situación económica y las han retirado del circuito de comercialización.

Se han comercializado más de 6.500 viviendas de segundas residencias; se han derivado de su venta al circuito de comercialización en arrendamiento de viviendas vacacionales sobre 3.500; y las otras 500 viviendas se habrían retirado por cambio de coyuntura económica de sus propietarios.

Los rentistas que adquieren una vivienda en Sanxenxo para alquilarla a turistas van a más

El perfil de comprador en las Rías Baixas es variado. Pequeños rentistas que adquieren una vivienda para alquilarlas en el circuito de comercialización de viviendas vacacionales que van a más; matrimonios del interior de Galicia o de las comunidades de Madrid y Castilla León; parejas de 35 a 50 años que buscan tener una segunda residencia para disfrutar de su descanso, pero con un desembolso que no llegué a los 200.000 euros; y un cliente del norte de Portugal y norte de Europa. En definitiva, Sanxenxo ya es nuestra Marbella. ¡Y que dure!