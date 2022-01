Abel Caballero deja claro que las islas Cíes salen en ‘The New York Times’ gracias a él

Abel Caballero sujetó dos imágenes ampliadas de The New York Times de manera que su audiencia pudiera verlas con facilidad, una en cada mano. Con ese gesto anunció una noticia de importancia “inconmensurable”: la aparición en el rotativo norteamericano de las islas Cíes entre los mejores destinos turísticos para 2022, un mundo cambiado por la pandemia, la masificación turística y el cambio climático.

El regidor vigués no atribuyó a estos factores la selección del archipiélago gallego por parte de The New York Times, el diario “más importante del mundo”, sino a la campaña iniciada por el Concello para promover la designación del enclave como Patrimonio de la Humanidad.

De las Cíes a la Navidad de Vigo

En rueda de prensa, Caballero explicó que el reportaje se publicó este lunes y recoge 52 lugares del mundo para visitar este año donde “el viajero puede ser parte de la solución”, en alusión a problemas como la masificación turística o el cambio climático. En ese listado de destinos de todo el planeta, solo hay dos en España: la isla del Hierro, en Canarias; y las islas Cíes, a la entrada de la ría de Vigo.

El alcalde destacó que el archipiélago vigués se sitúa en este listado al lado de destinos como Chioggia (Italia), el Parque Nacional Chimanimani (Mozambique), la selva de Daintree (Australia), Queens-New York (EE.UU.) o Northumberland (Inglaterra). Asimismo, también recalcó que, ya hace dos años, The New York Times “dedicó sus páginas centrales a la Navidad de Vigo”.

“¿Saben por qué las Cíes están aquí? Porque hace siete años empezamos a hablar de Cíes Patrimonio de la Humanidad y las pusimos en el planeta, con nuestro eslogan y nuestra atención”, proclamó el regidor socialista. Esta iniciativa, sin embargo, se topó con la inquina de Feijóo: “Si no fuera por el bloqueo de la Xunta, ahora serían Patrimonio de la Humanidad”.

Caballero está convencido de que el gobierno gallego ejerció la “piratería” para promover una candidatura ante la Unesco del conjunto del Parque Nacional Illas Atlánticas, con la única finalidad de “reventar” la iniciativa municipal. Esa actitud es una muestra más de la “animadversión de Feijóo y del PP hacia Vigo”, reiteró el alcalde.