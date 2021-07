Así se ha disparado la incidencia por Covid-19 entre los jóvenes en Galicia

El coronavirus vuelve a crecer en Galicia y lo hace con especial fuerza entre los más jóvenes. El último balance diario del Ministerio de Sanidad revela que Galicia es una de las tres comunidades autónomas (junto a Castilla-La Mancha y la Región de Murcia) que mantiene su incidencia acumulada a 14 días por debajo de los 100 casos por cada 100.000 habitantes, pero esta proporción llega a triplicarse entre los grupos de menor edad.

Y es que la incidencia acumulada entre los gallegos de 12 y 19 años se ha disparado hasta los 294 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Esta «eclosión» de casos, tal y como la llegó a definir el propio presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, coincide con un periodo marcado por el aluvión de positivos (más de 180) que se han registrado en la comunidad a raíz de los viajes de fin de curso a Mallorca.

Cataluña sextuplica los casos de Galicia entre los más jóvenes

Se trata de una incidencia acumulada similar a los 293,1 casos por cada 100.000 habitantes que se registra en la franja de 20 a 29 años, que desde este lunes tiene acceso al sistema de autocitas para recibir la primera dosis de la vacuna. Los datos de incidencia del Covid-19 por grupos de edad bajan hasta los 146,6 casos entre las personas de 30 a 39 años (que están siendo citadas a vacunarse desde hace más de una semana) y caen por debajo de la barrera de los 100 (88,4) entre aquellos de 40 a 49 años. Por debajo de los 50 casos se mantienen las franjas de edad de 50 a 59 años (40,9 casos por cada 100.000 habitantes), de 60 a 69 (26,2), de 70 a 79 (17,6), mientras que entre los mayores de 80 años la incidencia se sitúa en el 18,4 casos.

De esta forma, Galicia, que ya tiene a 1,323 millones de habitantes con la pauta completa, sufre el repunte de casos por Covid-19 entre los más jóvenes, pero se mantiene alejada de los registros del resto del país. Y es que, por ejemplo, Cataluña registra una incidencia acumulada de 1.783 casos por cada 100.000 habitantes en su franja de 20 a 29 años, casi seis veces más que Galicia, mientras que la Comunidad Foral de Navarra eleva esta cifra hasta los 2.009,3 casos entre sus habitantes de 12 a 19 años.

Ante este contraste de incidencia acumulada con la población de edad más avanzada, el presidente de la Xunta ha instado a los jóvenes a extremar las medidas de seguridad hasta que no se encuentren inmunizados. «Debemos ser serios y decir a nuestros jóvenes: lo sentimos mucho, no tenemos vacunas de momento. Entendemos vuestro interés por el ocio, pero os pedimos responsabilidad porque, si no, os vais a contagiar y en el mejor de los casos, os vais a cuarentenar», recalcó este lunes.