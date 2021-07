Feijóo da portazo a adelantar la vacunación a los jóvenes pese a la «eclosión» de brotes

El presidente de la Xunta descarta adelantar la vacunación de los más jóvenes pese a la escalad de contagios por brotes como el provocado por el viaje de fin de curso a Mallorca.

«Es muy difícil decirle a una persona de 35 años que tiene menos prioridad que una de 25. No soy muy optimista y tengo muchas dudas de que debamos empezar por los más jóvenes y dejar a los de mediana edad sin vacunar», ha asegurado Alberto Núñez Feijóo durante un acto en Madrid.

En él ha subrayado que Pfizer, el «proveedor oficial» de dosis principal de la Unión Europea, va a enviar menos vacunas en julio que en junio, por lo que el ritmo en la inmunización será más lento, al tiempo que ha lanzado un nuevo llamamiento a la prudencia a los más jóvenes.

«Debemos ser serios y decir a nuestros jóvenes: lo sentimos mucho, no tenemos vacunas de momento. Entendemos vuestro interés por el ocio, pero os pedimos responsabilidad porque, si no, os vais a contagiar y en el mejor de los casos, os vais a cuarentenar», ha explicado.

Llamamiento a la responsabilidad

En esta línea, el presidente gallego ha recalcado que “el ocio con medidas de seguridad es posible; si no, es una fuente de contagios” y ha pedido extremar las medidas de seguridad «si un joven quiere tener un verano tranquilo».

Además, Núñez Feijóo, ha llamado a «reflexionar» como «sociedad» sobre los viajes de fin de curso como telón de fondo, tras constatar la «eclosión» de contagios registrados al final de un año académico con «millones gastados» en proteger a los más jóvenes. A su juicio, durante el último curso se ha ampliado el profesorado en plantilla, se han instalado mamparas y se han reforzado las distancias de seguridad, por lo que “hay que preguntarse si es razonable hacer viajes de fin de curso cómo si no hubiera pandemia», ha lamentado, en referencia al macrobrote de Mallorca, que se salda con al menos 184 contagiados en Galicia y más de 400 cuarentenados.

Leer más: Galicia supera los 180 contagiados por el megabrote del viaje a Mallorca

«Tenemos que hacer la reflexión de que no hay vacunas para esos jóvenes y de que la legislación tiene muchos agujeros. Y en tercer lugar, las familias tenemos que persuadir a nuestros jóvenes de que, mientras que no se vacunen, hay que actuar con el mismo rigor que el verano pasado porque, al no haber vacunas, la capacidad de contagio es la misma y aumenta porque el número de variantes ha subido y son más contagiosas», ha añadido.