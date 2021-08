Casado se ve en la Moncloa y anuncia que preparará en Santiago las primeras leyes de su Gobierno

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, aprovecha su visita a Cerdedo-Cotobade con motivo del inicio del curso político para postular su candidatura a la presidencia del Gobierno. El líder de la oposición ha expresado su confianza en convertirse en el nuevo inquilino del Palacio de la Moncloa en las próximas elecciones, que deberían producirse en 2023 como muy tarde, y ha avanzado que Santiago de Compostela jugará un papel especial en su mandato.

Según ha explicado Casado, la capital gallega será la sede del inicio de los trabajos previos de la Convención Nacional del partido que tendrá lugar en octubre en Valencia. Santiago de Compostela albergará las comisiones redactoras y de expertos en las que se iniciar la «redacción» de las leyes de su «gobierno» cuando alcance la Moncloa.

Casado critica la «propaganda» de Sánchez con Afganistán

Casado ha realizado este anuncio en una intervención en la que ha prometido que dará la «vuelta como a un calcetín» a la gestión del Gobierno central. En este sentido ha censurado la «propaganda» y el «marketing» del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha acusado de falta de ética por presumir de «misión cumplida» en Afganistán. «Ningún mandatario mundial se ha atrevido a celebrar el drama, el horror que estamos viendo en Afganistán», ha reprobado. «Por supuesto que las Fuerzas Armadas españolas han conseguido sacar (a la población afgana), jugándose la vida, y el personal diplomático (…) pero no he visto a ningún mandatario que también lo haya hecho, presumir de esto. Porque es algo que no es ético«.

Además, Casado se ha deshecho en elogios hacia el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y ha considerado que el PSOE «da por perdido» tratar de ganar las próximas elecciones autonómicas. En paralelo, Casado también ha reivindicado el legado de otro exmandatario autonómico, Manuel Fraga, a las puertas de que el próximo 2022 se cumplan los 100 años de su nacimiento. De él recordó Casado que siempre decía que «lo único importante es España». «Yo lo que tengo que decir es que para el Partido Popular lo único importante es España y los españoles, y su libertad, prosperidad y futuro», ha remarcado.