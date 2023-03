¿Compensaciones a la pesca por la eólica marina? Gobierno, Xunta y oposición, otra vez divididos

Sigue la polémica por el impacto que la eólica marina tendrá en los sectores tradicionales en Galicia. El fin de semana, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que se contemplarán “compensaciones” para el sector pesquero cuando este no pueda desarrollar su actividad por las instalaciones offshore contempladas en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM).

Así, ha considerado que los propios promotores «están abiertos» a esta posibilidad porque saben que «es importante reconocer que hay un cambio de usos que impide que pueda desarrollarse alguna actividad, y eso requiere alguna participación en los beneficios, alguna compensación».

Leer más: Ribera plantea compensaciones a los pescadores afectados por la eólica marina

El anuncio ha evidenciado, una vez más, la disparidad de opiniones en la clase política. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha considerado «procedente» que se den compensaciones al sector pesquero cuando no pueda desarrollar su actividad debido a las instalaciones de eólica marina. No obstante, ha vuelto a cargar contra el Gobierno central por indicar que no ha tenido en cuenta ni ha venido a explicar a Galicia qué aspectos no son tenidos en cuenta en base a las alegaciones presentadas a nivel autonómico. Insiste además en que lo haga en el organismo creado por el Ejecutivo gallego, el Observatorio de la Eólica Marina de Galicia.

«La pesca no quiere compensaciones»

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha indicado que “el sector pesquero no quiere compensaciones” por lo POEM. «Lo que quiere es que la gente del mar pueda seguir pescando, que no se carguen un sector económico fundamental de nuestra economía», ha insistido.

En declaraciones a los medios en la presentación de la campaña de los nacionalistas con motivo del 8M, Pontón ha calificado de «temeridad» que el Gobierno central se sitúe «del lado de las eléctricas» y «en contra del sector pesquero».

Así, ha reivindicado que no se puede permitir que Galicia «siga perdiendo capacidad productiva», ya que, en su opinión, «es evidente» que los polígonos de eólica marina previstos en la costa gallega «van a tener una afectación importante en el sector», algo que, ha apuntado, «reconoce el Ministerio».