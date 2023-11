Enagas ve “clave” la conexión de Galicia a la red de hidrógeno que Bruselas aparca frente a Cataluña y Andalucía

La Comisión Europea no cambia su parecer y, de momento, la conexión de Galicia a la red troncal de hidrógeno verde española, que enlaza con Portugal y con Francia, queda fuera del listado de proyectos energéticos comunitarios que recibirán ayudas públicas. Un hecho que ha levantado ampollas en la Xunta de Alfonso Rueda y que se acoge con cautela por parte de Enagas, que asumió el impulso de esta infraestructura este año, en el marco del acuerdo alcanzado con Reganosa.

Este martes, Bruselas expuso la “primera lista de proyectos de interés común (PIC) y proyectos de interés mutuo (PIM)” susceptibles de recibir ayudas públicas como infraestructuras clave para el cumplimiento del Pacto Verde Europeo y dentro de los objetivos de descarbonización. En total, 166 proyectos de los que más de la mitad tienen que ver con la electricidad en infraestructuras de redes marítimas y redes eléctricas inteligentes, 14 están relacionados con proyectos de CO2 y captura y almacenamiento de carbono y 65 con hidrógeno verde y electrolizadores. La idea es que la mayoría de los mismos estén en funcionamiento antes de 2030.

Inversiones milmillonarias

Entre esos 166 proyectos se encuentra el H2Med, el gran corredor de hidrógeno verde que proyectan Portugal, España, Francia y Alemania. Impulsado en España por Enagas, el mismo está formado por una conexión entre Celorico da Beira, en Portugal, y Zamora, en España, el tramo CelZa, así como una conexión marítima entre Barcelona y Marsella (denominada BalMar). Solo en esos dos tramos, la inversión prevista es del 2.500 millones de euros.

Leer más: Bruselas golpea a Galicia y deja sin fondos su conexión con la red de hidrógeno verde

Además, Bruselas ha seleccionado también como proyectos potencialmente subvencionables “los primeros tramos de la Red Troncal Española de Hidrógeno” como son el eje Vía de la Plata con su conexión con el Valle de Hidrógeno de Puertollano, y el eje que engloba a su vez las redes de la Cornisa Cantábrica, el Valle del Ebro y el Levante. A todo ello se suman “dos almacenamientos subterráneos de hidrógeno en Cantabria y País Vasco”. Estos proyectos supondrían, según Enagás, una inversión de otros 4.600 millones de euros.

Asturias, Cataluña, Andalucía…

La pretensión tanto de la Xunta como de Enagás y del propio Gobierno central era que el tramo Guitiriz-Zamora, inicialmente impulsado por Reganosa, no se quedase “fuera” del corredor del hidrógeno verde H2Med, pero, en principio y en cuanto al reconocimiento del proyecto por parte de Bruselas así ha sido. Esta sería la infraestructura clave para unir los proyectos de hidrógeno verde de la comunidad con el resto de España.

De momento, la Comisión Europea aparca la conexión gallega con la red de hidrógeno verde y eso que, además de promocionar el trazado original del H2Med y los tramos de la red troncal antes señalados, también destaca otros cinco proyectos más de electrolizadores –se basan en obtener combustibles a partir de la aplicación de electricidad a las moléculas de agua– ubicados en Tarragona, Bilbao y Cartagena, así como en los denominados valles andaluz y asturiano del hidrógeno. En definitiva, de momento, Galicia se queda en el furgón de cola.

La esperanza de Enagás

Distintas fuentes consultadas por Economía Digital Galicia entienden que la inclusión del proyecto gallego en esta primera lista de la Comisión Europea era complicada toda vez que, en un principio, no se incluyó directamente en el trazado del H2Med. No obstante, esas mismas voces apuestan por no caer en el alarmismo, indicando que el proyecto podrá acogerse a más líneas de ayudas si existe la voluntad política de hacerlo.

Leer más: Reganosa y Enagás cierran su alianza para desatascar la conexión del hidrógeno de Galicia a la Meseta

Lo cierto es que Enagas cerró a mediados de este mes la primera fase del proceso de Call For Interest (Manifestación de Interés) no vinculantes para estos primeros ejes de la Red Troncal Española del Hidrógeno. Y, aquí sí, el tramo Zamora-Guitiriz estaba incluido en las consultas.

Básicamente lo que se trata es de medir el interés real que suscita la infraestructura. Los datos recabados de las más de 200 compañías –productores, consumidores, comercializadores y otros agentes– que han presentado más de 600 proyectos, permitirán a Enagas dimensionar el interés de los principales agentes del sector energético en el necesario desarrollo de las infraestructuras de transporte de hidrógeno renovable, así como de amoniaco, oxígeno y CO2. Los resultados se conocen de forma pública el próximo 31 de enero.

«Está en nuestras previsiones»

Este martes, vía LinkedIn, el CEO de Enagas, Arturo Gonzalo Aizpiri, insistió en la apuesta del operador gasista por la conexión con Galicia. “El desarrollo de otros proyectos, como el Guitiriz Zamora, está en nuestras previsiones, pues tenemos el convencimiento de que es un hidroducto muy relevante, clave para conectar Galicia con el resto de la red española y apuntalar lo que será el hub energético del noroeste”, expuso.

Hay que recordar que cuando Enagas alcanzó un acuerdo con Reganosa, por el que esta le vendió su red de gasoductos por 54 millones, y la primera le dio entrada en el accionariado de El Musel por 95 millones de euros, la compañía de Antonio Llardén también se comprometió a impulsar la conexión de hidrógeno con la Meseta.

Leer más: El Gobierno promete la conexión del hidrógeno de Galicia con el proyecto de Reganosa en el aire

En este acuerdo, como accionista de Reganosa, la Xunta puso condiciones a Enagas. Así, en marzo de este año, la compañía pactó con la Xunta de forma pública que se comprometía “a realizar diferentes inversiones en Galicia para impulsar el transporte de hidrógeno y gases renovables”, entre ellas, el hidroducto que tendría una inversión aproximada de 250 millones de euros.

Rueda carga contra el Gobierno

Este martes, tras conocerse la noticia, el presidente Rueda cargó contra el Gobierno central asegurando que “su falta de compromiso” podía “aislar energéticamente a Galicia”. “Advertimos el riesgo y hoy en realidad. Seguiremos buscando alternativas para que Galicia tenga la conexión que necesita para crecer”, dijo. Asegura la Xunta que la falta de la conexión pone en peligro los grandes proyectos de la comunidad ligados al hidrógeno, como las plantas de As Pontes y de Meirama, impulsadas por Reganosa, Naturgy y Repsol.