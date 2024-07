Contas dice que la Xunta podría haber ahorrado casi 500 millones en el Hospital Álvaro Cunqueiro

Reprimenda del Consello de Contas. Y con cifras. El informe de fiscalización del contrato de concesión del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo concluye que habría sido más eficiente licitar la obra y los servicios del centro por separado, y no conjuntamente como llevó a cabo la Xunta, ya que supondría un ahorro de más de 470 millones de euros (IVA incluido). Así se desprende del documento, de más de 300 páginas, que indica que la “opción más ventajosa” sería la licitación de un contrato de obras para la ejecución de la infraestructura, por una parte, y la licitación de contratos de servicios, por otra.

“En términos económicos, la alternativa de la licitación de la obra por una parte y la licitación de contratos de servicios por otra, es más eficiente que el contrato de concesión realizado, ya que se podrían alcanzar resultados similares a un menor coste”, indica Contas.

Las diferencias

En concreto, la diferencia estimada entre el importe de la proyección de pagos de ambas alternativas es de unos 382 millones de euros (sin IVA) y de unos 470 millones (con IVA), lo que supone una diferencia en términos de valor actual neto (VAN) de más de 133 millones (sin IVA). “El análisis de los datos anteriores lleva a concluir que la opción más ventajosa sería la licitación de un contrato de obras para la ejecución de la infraestructura, por una parte, y la licitación de contratos de servicios, por otra”, insiste Contas.

En sus conclusiones, el Consello de Contas asegura que la elección de la opción de contratación se realizó “sin un análisis comparativo previo en términos de eficiencia y eficacia con respecto a una adjudicación de contrato público tradicional”.

La concesión

En el caso del Álvaro Cunqueiro, se trata de un contrato de concesión de obra pública, cuyo objeto incluye no solo la construcción y explotación del nuevo hospital, sino también la prestación de servicios no sanitarios. Además, estos servicios se prestarían en el Álvaro Cunqueiro, así como en el Meixoeiro y en el Nicolás Peña. «La ampliación del objeto del contrato al Hospital Meixoeiro y al Nicolás Peña, en los que no se realizó ninguna actividad constructiva, no tiene soporte legal en la definición de concesión de obra pública contenida en la legislación de contratos vigente en el momento de la licitación», alerta Contas.

El organismo también señala que el Estudio de Viabilidad completo fue sustituido por el Estudio de Viabilidad Económico-Financiera, alegando el Servizo Galego de Saúde (Sergas) que el proyecto sectorial cumplía con el contenido previsto en la legislación para el estudio de viabilidad.

Sin embargo, Contas considera que “la actuación es una de las inversiones con mayor impacto económico llevado a cabo por la Administración autonómica, por lo que no se sustenta la simplificación de este trámite administrativo”.

Del proyecto a la ejecución

El Consello de Contas también indica que el proyecto básico aprobado antes del inicio del expediente de contratación incluía una superficie útil de la infraestructura de más de 104.000 metros cuadrados. “Teniendo en cuenta que la Administración sustituyó el Estudio de viabilidad completo, por el Estudio de viabilidad económico-financiera, el Proyecto básico (o en su caso anteproyecto) es un documento previo de carácter obligatorio y debe guardar coherencia con el objeto de la contratación. Sin embargo, la superficie útil hospitalaria fue modificada en dos ocasiones”, subraya.

En concreto, en el pliego de prescripciones técnicas recoge la no ejecución de casi 11.000 metros cuadrados. Una vez adjudicado y formalizado el contrato, se reducen unos 11.972 metros útiles. “Estas reducciones evidencian una planificación insuficiente de la actuación y, en el caso de la última, contraviene los principios de igualdad de trato, de no discriminación, de concurrencia y de transparencia que deben regir la contratación pública”, asegura Contas.

Una obra de Núñez Feijóo

Respecto a la eficacia de la inversión, la construcción del hospital, que se levó a cabo durante el mandato de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta, “no logró alcanzar completamente los objetivos fijados”. Así, Contas recuerda que en la memoria de justificación del centro se recogía la necesidad de conseguir 2.000 camas en el total del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), mientras que el mayor número de camas instaladas en el periodo fiscalizado fue de 1.366 en 2020.

«Lo mismo acontece con los objetivos fijados en cuanto al número de instalaciones, procesos asistenciales y reducción del peso relativo con el sector privado (Povisa)», recoge Contas.