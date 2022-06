Cumbre entre Rueda y Nadia Calviño para desbloquear las ayudas europeas a Altri y Stellantis

El presidente de la Xunta y la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, se reunirán este viernes en Santiago en un encuentro que se antoja clave para clarificar el encaje en los fondos Next Generation de los proyectos impulsados por Galicia. Alfonso Rueda se verá con Calviño con dos preocupaciones fundamentales: la necesidad de un Perte para la fábrica de fibras textiles de Altri en Palas de Rei y la de garantizar apoyo para Stellantis en Vigo, una vez que se quedó fuera de buena parte de las ayudas del Perte del automóvil.

El dirigente autonómico ha explicitado su voluntad de “hablar de proyectos que tienen que tener financiación europea” a pesar de que la reunión no tiene “un orden del día”. Rueda ha avanzado que abordará con Calviño la iniciativa de Altri, que en realidad es una iniciativa de la Xunta que se ofreció a la pastera lusa, pues el Perte de la industria, dotado con 28.000 millones, es el único cuya distribución «se reservó el Gobierno central» en su totalidad.

A juicio del presidente gallego, «no tendría ninguna lógica» que el proyecto de Altri no obtuviese los fondos, porque la iniciativa «cumple todos los requisitos».

Stellantis, a la espera de fondos europeos

La otra preocupación es la fábrica de Stellantis en Vigo, uno de los motores económicos de Galicia aunque siempre demandante de apoyo público. Ya en la etapa de Alberto Núñez Feijóo en San Caetano, los populares habían denunciado que los fondos europeos a la automoción se estaban yendo a “otros lugares”, crítica que reiteró Rueda.

«Acabamos de ver que, en el primer Perte, Stellantis quedaba fuera en una gran parte. Yo espero que me dé certezas de que eso no va a ser así y de que tendrá el apoyo de los fondos Next Generation«, ha señalado, ya que todavía hay «26.000 millones de euros todavía sin asignar y siguen pasando los días».

Leer más: Altri dice a los inversores que quiere 200 millones en ayudas para construir su fábrica en Galicia

Para el presidente de la Xunta es «fundamental para Galicia», puesto que de ello dependen «miles de puestos de trabajo directos e indirectos». Rueda espera mantener una «reunión cordial» y «efectiva» con la vicepresidenta económica, a quien pide que «sea sensible» y pueda «concretar» estas partidas.

El titular de la Xunta confía en ser recibido «cuanto antes» por Pedro Sánchez, tal y como solicitó tras tomar posesión del cargo el pasado 14 de mayo.