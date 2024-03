El BNG pide evaluar el impacto de la prórroga de los Presupuestos Generales en el pacto de investidura

El BNG pedirá una reunión de la comisión de seguimiento del pacto de investidura con el PSOE para «aclarar bien los términos» de cada uno de los acuerdos tras la paralización de la tramitación de los nuevos presupuestos, que quedan prorrogados para este año.

Así lo ha avanzado la portavoz nacional del partido, Ana Pontón, es una entrevista en RNE en la que ha manifestado que el compromiso del BNG por seguir «defendiendo en el Congreso los intereses de los gallegos» y ha advertido de que lo que ella «teme» es que siga un gobierno de la Xunta «absolutamente dirigido desde Madrid» y que, en vez de estar pensando en cómo posicionar la agenda gallega en el Estado, «esté pensando en cómo ser útil para la estrategia electoral de Feijóo».

La dirigente nacionalista ha insistido en que «hay que pisar el acelerador de las inversiones en Galicia y que el Gobierno central tiene que cumplir el acuerdo de investidura, pero también atender muchas otras cuestiones pendientes».

«Hay un presupuesto prorrogado y, por lo tanto, con ese presupuesto, el gobierno de Sánchez tiene que cumplir con los gallegos», ha manifestado Pontón, quien ha dicho que pedirán «reunir la comisión de seguimiento del pacto de investidura para aclarar bien los términos, plazos y el contenido concreto de todos y cada uno de los acuerdos», muchos de ellos, añadió, «ni siquiera vinculados a las cuestiones presupuestarias».

Nueva legislatura en Galicia

La líder nacionalista se refirió a la constitución del Parlamento este lunes para mostrarse «orgullosa» del resultado y expresar el «sentido de la responsabilidad» de que «casi medio millón de gallegos» le otorgasen su apoyo a la candidatura presentada el pasado 18 de febrero. «Y esto es también un plus de responsabilidad a la hora de hacer oposición», ha convenido Pontón, quien ha comprometido «emplearse a fondo».

La dirigente nacionalista ha señalado que «siguen los mismos problemas que antes del 18 de febrero», en sanidad, en falta de empleo, en atención a las personas mayores y despoblación y «es evidente que las recetas del PP no están siendo efectivas en este ámbito», por lo que el Gobierno del PP «también debe tomar nota de que hay una sociedad plural» y debe saber que «revalida una mayoría absoluta», pero que «tiene que gobernar para todos».

Elecciones europeas

Preguntada por si el BNG ya ha decidido si va a reeditar la coalición para las europeas –con ERC y Bildu–, Pontón ha contestado con que la formación nacionalista destaca la «labor muy importante que está haciendo la eurodiputada Ana Miranda, que demostró a lo largo de la legislatura que sirve para darle voz a la defensa de los intereses» de Galicia.

«Aún faltan muchas meses para la celebración de esas elecciones y, por lo tanto, vamos a actuar siempre desde la convicción de que lo que más interesa a Galicia es que el BNG tenga una voz firme en todos los foros donde se toman las decisiones y, evidentemente, el Parlamento Europeo es uno de ellos».

Paralización de parques eólicos

Sobre las resoluciones judiciales que paralizan parques eólicos, Pontón ha dicho que «uno puede estar o no de acuerdo con la decisión judicial, pero se están traspasando ciertos límites con algunas de las acusaciones que se están escuchando a lo largo de estos últimos meses en torno al desarrollo eólico en Galicia». «Se atacan tribunales que lo que están diciendo únicamente es que se tiene que cumplir la ley», ha manifestado en primer término, para señalar que es «curioso» el posicionamiento del PP a este respecto frente a su discurso sobre el respeto a las decisiones judiciales.

Sobre la cuestión de fondo, ha apuntado que Galicia «tiene un modelo de desarrollo eólico que no está siendo planificado, ni consensuado en ningún ámbito y que exclusivamente quiere poner la etiqueta verde al expolio y destrucción el territorio». Y eso es lo que no puede ser, porque tenemos que aprender de los errores del pasado y no cometerlos en el futuro», ha apuntado.

Contratos durante la pandemia

Como avanzó el BNG en rueda de prensa, Pontón es favorable a «auditar todos los contratos que se hicieron durante la pandemia». «Creo que los gallegos no entenderían que el PP se negara a esa transparencia y, sobre todo, aclarar si hubo gente en medio de una pandemia que se estuvo enriqueciendo de manera ilícita con el dinero de los gallegos», porque hacerlo en pandemia podría ser «una inmoralidad y una crueldad».

En este sentido, ha incidido en su apuesta por la «máxima transparencia» porque «hay sombras de dudas de como se hicieron las contrataciones» y que el PP «no tiene que tener miedo a una auditoría», por lo que se si se niega de nuevo el BNG «no descarta una comisión de investigación».