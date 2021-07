El Covid se desboca a pesar de las vacunas: casi la mitad de la población gallega está en zona de riesgo máximo

El aumento de casos y contagios de Covid en Galicia amenaza el verano. Casi la mitad de los gallegos viven en zonas de riesgo máximo, con una incidencia acumulada a 7 días igual o mayor a 250. Aunque algo más del 65% de los ciudadanos están ya inmunizados, las vacunas todavía no bastan para frenar el ritmo de expansión del virus, que se centra ahora en la población más joven.

Los datos del Sergas revelan que 72 de los 313 concellos gallegos están en el nivel máximo de riesgo. En ellos vive el 48,5% de la población, un total de 1.310.383 personas entre las que se encuentran los habitantes de las ciudades de Vigo, A Coruña, Ourense y Pontevedra, y de municipios como Oleiros, Carballo, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa o Marín.

Las zonas afectadas, además de cuatro de las siete principales ciudades, son las áreas costeras que en estos días de verano reciben gran cantidad de turistas. Las Rías Baixas, la Mariña lucense y localidades como Ribeira y Boiro se sitúan en este nivel máximo de alerta.

Posibles restricciones

La relación entre las restricciones y el nivel de riesgo de cada ayuntamiento es variable. La incidencia acumulada no es sinónimo de medidas, ya que la Xunta tiene en consideración diversos criterios demográficos para decretar normas más o menos duras en los municipios. En los ayuntamientos de escasa población, un número bajo de casos puede dar lugar a tasas muy elevadas, que deben ser puestas en el debido contexto.

Las autoridades prestan una especial atención a la naturaleza de los brotes (no controlados o de casos sin vínculo epidemiológico), y también a la progresión de la situación en caso de que no mejore. En esta ola, la presión hospitalaria es notablemente inferior a la experimentada en las anteriores gracias a la vacunación y debido a la temprana edad de las personas contagiadas. Es por ello que la presión asistencial en cada concello es un criterio más a tener en cuenta para decidir elevar o no el nivel de dureza de las medidas.

Así, de decretarse el nivel máximo de restricciones en aquellos municipios con mayor incidencia del virus, las medidas podrían contemplar cierres perimetrales, limitación de reuniones y normas que afectarían al horario y aforo de la hostelería. Este último caso supondría un fuerte golpe para el sector, especialmente en los concellos costeros que actualmente están en nivel máximo de riesgo y que acogen un importante porcentaje de los turistas que visitan Galicia cada verano.

Importancia de la vacunación

La principal herramienta contra el Covid disponible en la actualidad en la mayor parte del mundo son las vacunas. Para evitar que se eleve el número de casos y contagios y por ende esquivar las restricciones que podrían truncar el verano y llevarse por delante el turismo y la hostelería, es clave terminar la inmunización de la población.

La Xunta ha aplicado un factor de corrección para ajustar las tasas de incidencia basado en el riesgo de ingreso hospitalario, ya que la situación de la carga asistencial hospitalaria es, en este momento, de 1,9 y 0,4 ingresos por cada 100.000 habitantes en hospitalización de agudos y en unidades de críticos, respectivamente. Las vacunas otorgan un mayor nivel de resistencia ante el virus, y una respuesta inmunitaria más fuerte y con síntomas menos agresivos en caso de contraer la enfermedad, lo que reduce mucho el número de personas que necesitan ingreso hospitalario, y por tanto aleja la necesidad de decretar restricciones.